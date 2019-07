Bad Rothenfelde. Die ersten Zettel sind bereits ausgefüllt: Eine ganze Reihe engagierter Bürger erklärte sich beim Austauschtreffen zur ehrenamtlichen Seniorenarbeit bereit, sich künftig mit ihrer Zeit und ihren Ideen für Ältere einzubringen.

In der Grundschule begrüßten Iris Behmerburg-Olbricht vom Familien- und Seniorenservicebüro, Sandra Warnecke von der Verwaltung und die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte Imke Panajotow-Pilz die interessierten Besucher. Viele von ihnen hatten bereits bei der gemeindeweiten Seniorenbefragung ihre Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement erklärt.

Eine wichtige Voraussetzung für dessen Koordination ist bereits geschaffen: Das Seniorenbüro im Kurhaus mit Iris Behmerburg-Olbricht hat seine Arbeit aufgenommen – auch wenn das Schild am parkseitigen Eingang bislang nur auf das Familienservicebüro verweist. Die Bedeutung der hauptamtlichen Arbeit unterstrich Imke Panajotow-Pilz: „Ohne Hauptamt kann das Ehrenamt nicht existieren.“ Dessen Augenmerk richte sich vornehmlich auf die „alten Alten“, so die Seniorenbeauftragte. Sie verwies darauf, dass der Anteil der über 75-Jährigen kontinuierlich steige.

Erzählcafé ein Selbstläufer

An Ideen zu ihrer Unterstützung fehlt es nicht. Fahrdienste, Begleitung bei Einkauf oder Arztbesuch, Hilfe bei Schriftverkehr, gemeinsam kochen, spielen, plaudern oder spazieren gehen: „Jeder Vorschlag hilft weiter“, betonte Iris Behmerburg-Olbricht. Dabei soll die vom Servicebüro koordinierte ehrenamtliche Seniorenarbeit nicht in Konkurrenz zu den Angeboten des Generationennetzwerks Dissen-Bad Rothenfelde treten, sondern dieses vielmehr ergänzen.

Wichtig ist den drei Organisatorinnen, dass die Ehrenamtlichen frei entscheiden können, womit und in welchem Maße sie sich für Ältere einbringen. Eine ebenfalls von Ehrenamtlichen initiierte und umgesetzte Idee hat sich bereits zu einem Selbstläufer entwickelt: Das Seniorenerzählcafé ist rege frequentiert. Und es regte bereits viele seiner Gäste an, sich auch zu anderen Zeiten zu treffen und auszutauschen.

Wer sich ehrenamtlich in der Seniorenarbeit engagieren möchte, kann sich an das Familien- und Seniorenservicebüro wenden unter Telefon 05424/293835 oder per Mail an familien@bad-rothenfelde.de.