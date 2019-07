Bad Rothenfelde. Dort, wo jetzt das Bad Rothenfelder Kurhaus steht, könnte demnächst ein neuer Kursaal in einem Vier-Sterne-Hotel entstehen.

Das ist ein Ergebnis der Hotelbedarfsanalyse für Bad Rothenfelde und Dissen, die jetzt im Tourismusausschuss der Salinengemeinde vorgestellt wurde. Die Analyse des Büros "Project M", die sich nicht nur auf Bad-Rothenfelde, sondern auch auf Dissen bezieht, sieht bei den Hotelkapazitäten in beiden Kommunen durchaus Luft nach oben. Die Bestandsaufnahme ist Teil des Masterplans für Hotel und Beherbergung im Landkreis und der Stadt Osnabrück. Bürgermeister Klaus Rehkämper betont, dass die gemeinsame Betrachtung mit seinem Kollegen Hartmut Nümann in Dissen abgestimmt sei.

Für Bad Rothenfelde beschreiben die Fachleute die Ausgangslage so: Lebendiger Kurort mit großzügigem Kurpark, Konzertmuschel, historischem Kurmittelhaus sowie vielseitigen Veranstaltungen. Es gebe ein breites Spektrum an gesundheitsfördernden Angeboten im traditionsreichen Heilbad. Hohe medizinische Kompetenz ist vor Ort, Kurhotels, Kliniken, Fachärzte, Therapeuten. Eine Stärke sei die umfassende Sole-Wasserwelt mit dem Carpesol. Thematischer Schwerpunkt ist die Abwechslung vom Alltag. In Dissen ist die Ausgangslage etwas anders. In der Industriestadt entsteht Nachfrage vorrangig durch die Unternehmen wie zum Beispiel Homann, Fuchs, Beucke, Claas, Wiro, Hörmann die unter anderem Monteure unterzubringen haben. Die suchten sich derzeit ihre Zimmer in Melle, Halle oder Osnabrück. Für Dissen empfehlen die Experten deshalb ein "Business-Hotel" auf Drei-Sterne-Niveau.









Für Bad Rothenfelde komme ein Vier-Sterne-Haus in Betracht mit den Schwerpunkten Wellness und Tagung. Schon jetzt ist spürbar: Zu bestimmten Zeiten können im Kurort durchaus mehr Betten belegt werden, als derzeit zur Verfügung stehen, an Brückentagswochenenden oder beim Rosenfest zum Beispiel. Das berichtet Rothenfeldes Bürgermeister Klaus Rehkämper nach entsprechenden Rückmeldungen von seinen Mitarbeiterinnen in der Kur und Touristik. Ein Grund: Die Bettenzahl in Bad Rothenfelde ist leicht rückläufig. Das liege unter anderem daran, dass Familienbetrieben gelegentlich die Nachfolger fehlten.

Ursprünglich, so Rehkämper, habe man deshalb schon früher einmal über ein Vier-Sterne-Hotel in der Nähe der Gesundheitstherme Carpesol nachgedacht. An dieser Stelle hätten sich durchaus Synergieeffekte zwischen Therme und Hotelbetrieb heben lassen. Dort jedoch fehle einfach die geeignete Grundstücksfläche.



In seiner Analyse hat "Project M" drei Flächen in Bad Rothenfelde und Dissen ausgemacht, die für den Ausbau der Bettenkapazitäten in den beiden benachbarten Kommunen geeignet sein könnten und gleichzeitig in öffentlichem Besitz sind. In Dissen sind das eine Klinikum-Fläche an der Ecke Bahnhof-/Robert-Koch-Straße und ein Grundstück westlich der Bahnlinie am Bahnhof. Für Bad Rothenfelde komme das Kurhausgelände infrage. Hier sieht "Project M" eine "hohe Eignung für ein repräsentatives Tagungs-/ Wellnesshotel".



Die Sanierung des bestehenden Gebäudes wird kritisch gesehen. Bürgermeister Rehkämper verweist auf die Anfang Mai der Öffentlichkeit präsentierte Analyse des Gutachterbüros Assmann. Das hatte zwei Varianten geprüft: Sanierung und Neubau. Ergebnis: Für die Sanierung des Kurhauses zu einem modernen Veranstaltungszentrum setzen die Gutachter 12,9 Millionen Euro an. Ein eingeschossiger Neubau mit 1850 Quadratmetern Grundfläche sei für 9,9 Millionen Euro zu haben.

Ein neuer Kursaal, der die gleichen Kapazitäten bietet wie der bestehende, also mittelgroße Bühne und 499 Plätze bei Reihenbestuhlung, wäre möglicherweise für sich genommen noch günstiger zu haben, wenn gleichzeitig ein Hotel entstünde. Project M empfiehlt, das Ganze in Verbindung mit moderner, öffentlicher Kurpark-Gastronomie zu kombinieren. Das die Gemeinde nicht als Hotel- und Restaurantbetreiber auftritt, wäre für das Gesamtpaket ein PPP-Modell denkbar, eine Partnerschaft der Gemeinde mit einem privaten Investor.





Architektonisch, so Rehkämper, müsste sich der Neubau deutlich vom historischen und optisch dominierenden Kurhaus an der Ecke Park-/Salinenstraße absetzen. Negative Auswirkungen auf den Konzertgarten befürchtet er nicht: "Das könnte sogar eine Aufwertung des Konzertgartens mit sich bringen." Alte Fotos zeigten, dass sich durch eine Ausrichtung des Hotels zum Konzertgarten beide Einrichtungen gegenseitig stärkten. Aber bei der konkreten Planung dafür seien natürlich vor allem die Architekten gefragt.

Derzeit wird das Kurhaus zu 90 Prozent von der BRIG (Kurhaus-Betriebs-GmbH, Gruppe örtlicher Unternehmer und Handwerker) und zu 10 Prozent von der Gemeinde getragen. Fest steht, dass der Kurhausbetrieb zum Jahreswechsel endet. Im zweiten Halbjahr 2019, so Rehkämper, müssten Grundsatzentscheidungen für das weitere Vorgehen getroffen werden. Es gehe darum die Zeit ohne Kurhaus möglichst kurz zu halten und der BRIG die baldige Suche nach Investoren zu ermöglichen.