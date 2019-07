Bad Rothenfelde. Die neuen Gärtner und Gärtnerinnen trafen sich für eine zünftige Freisprechungsfeier im Garten der Firma Meyer zu Hörste.

Der Garten des Gartenbaubetriebs Meyer zu Hörste in Bad Rothenfelde bot für die Freisprechungsfeier der jungen Gärtner und Gärtnerinnen den passenden Rahmen. Die gartenbauliche Berufsschule BBS Haste überreichte dort die Abschlusszeugnisse zusammen mit der zukünftigen Landrätin Anna Kebschull.

Die rund 60 Absolventen der BBS Haste in den verschiedenen Ausbildungsbereichen gehören zu den besten in Niedersachsen und 90 Prozent der Prüflinge haben den Abschluss problemlos erlangt. Die Prüfungsbesten in den verschiedenen Ausbildungsbereichen wurden besonders geehrt und durften sich über ein Geschenk als Anerkennung freuen.

Im Bereich Baumschule schloss Max Geers (Baumschule Norbert Artmeyer, Hörstel) mit der Note 1,2 ab und Alexander Kassen (Baumschule Bentrup, Bad Iburg) mit 1,47. Dafür gab es auch einen besonderen Glückwunsch von Gerd Bentrup als Vertreter des Bundes deutscher Baumschulen.

In der Fachrichtung Gemüsebau wurde Ann-Kathrin Buntrock (Hof Bünte, Ostercappeln) Prüfungsbeste mit der Note 2,04. Im Bereich Zierpflanzenbau schloss Lukas Viehweg (Gartenbau Brockmeyer, Glandorf) mit 1,64 ab.

Die Prüfungsbesten der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau sind Niklas Hein (Gartengestaltung Beckers, Ostercappeln) mit 1,52, Nico Westermeier, 1,62 und Marie Meyer zu Drewer, 1,68 (beide Garten Brauers, Melle), Niklas Jakobs, 1,67 (GaLaBau Sandfort, Bad Laer), Justus Struck, 1,7 (GaLaBau chamier + mauth, Werther), Arne Dierend, 1,88 (Baumschulgarten Enneking, Damme), sowie Dirk Stertenbrink, 1,72 und Christoph Lingstädt, 1,98 (beide Stadt Osnabrück).

Die Vertreter der verschiedenen Ausbildungseinrichtungen betonten, dass mit dem Abschluss der Berufsausbildung erst ein Anfang gemacht sei. Es gebe viele Fortbildungsmöglichkeiten, egal ob man sich für ein Studium an der Fachhochschule entscheide oder seinen Meister machen wolle - die Einsatzmöglichkeiten seien vielfältig.

Ein Beispiel sei die Landesgartenschau gewesen, bei der viele der ehemaligen Azubis aktiv mitgestalten durften. Gastgeber Rolf Meyer zu Hörste und sein Sohn Lars schilderten den zahlreichen Gästen die Entstehungsgeschichte ihres Betriebs vor 33 Jahren. Wurde der Hof bis 1972 noch landwirtschaftlich genutzt, dachte man nach einem Brand um. Rolf Meyer zu Hörste überzeugte seine Eltern damals, keinen Ferienhof aufzubauen sondern einen GaLaBau-Betrieb zu gründen.

Heute ist der Betrieb spezialisiert auf die Gestaltung von Privatgärten und arbeite nur mit ausgebildeten Gärtnern und Auszubildenden zusammen. Daher war die Freisprechungsfeier im eigenen Garten eine besondere Herzenssache für die Familie Meyer zu Hörste.





Die Absolventen 2019 Gärtner/Gärtnerin Baumschule: Sebastian Böse, Steffen Brömmelsiek, Max Geers, Alexander Kassen, Fabian Mogalle. Gemüsebau: Ann-Kathrin Buntrock, Johann Heringhaus. Zierpflanzenbau: Svenja Hüllemeyer, Lukas Viehweg, Lory Ann Westermann, Mareike Woltring. GaLaBau: Dennis Adler, Fabian Batt, Nico Bönisch, Marcel Bulla, Kai Burbrink, Johanna Buse, Fabio Sebastiao da Silva Ferreira, Sören Dammann, Hendrik Darms, Fabian Decker, Arne Dierend, Aleksa Dordevic, Gina Gutschke, Daniel Hackmann, Niklas Hein, Guido Hell, Joel Fabio Henke, Niklas Jakobs, Tim Krüger, Jana Kütenbrink, Niklas Lange, Michel Langelage, Jannis Lemper, Mattes Lemper, Christoph Lingstädt, Marie Meyer zu Drewer, Maximilian Meyer zu Reckendorf, Yannik Moszynski, Niels Pille, Marc Pohle, Kjell Proske, Sean Luca Scanlon, Dennis Schaefer, Moritz Schulz, Michel Schwegmann, Dirk Stertenbrink, Henning Strotmeier, Justus Struck, Julian Thiemann, Lukas Wermker, Nico Westermeier, Jasper Wiese, Marcel Wolff, Heinrich Wulfing.