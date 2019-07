Bad Rothenfelde. Der Fahrer eines dreirädrigen Fahrzeugs der Marke Piaggio Ape musste nach einem Unfall in Bad Rothenfelde in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte am Freitagnachmittag ein 82-jähriger Mann als Fahrer eines Opel Meriva dem 64-Jährigen auf der Frankfurter Straße in Höhe der Einmündung Sundernweg die Vorfahrt genommen. Beide Autos stießen zusammen. Der Piaggio-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.