Bad Rothenfelde. Erwartungsvoll fieberten die Schüler den entscheidenden Worten entgegen: „Die Wasserfläche ist freigegeben“, verkündete Iris Behmerburg-Olbricht. Sekunden später stürzten sich die ersten Jungen und Mädchen ins Wasser des Sole-Freibades Bad Rothenfelde.

Mit Sommerspaß am und im Wasser startete am Donnerstagabend der gemeinsame Ferienpass von Bad Rothenfelde, Dissen und Hilter. Über 200 Veranstaltungen warten in den kommenden Wochen auf die Schüler der drei Kommunen. Von A wie Alpaka bis Z wie Zumba ist für jede Menge Spaß, Action und Abenteuer gesorgt. Die Organisation des Ferienpasses liegt in den Händen von Iris Behmerburg-Olbricht, Ellen Brunswicker und Katharina Wolf.

Für ihr Engagement sprach ihnen wie auch Katja Kriete-Daniel, die viel Vorarbeit geleistet habe, Bad Rothenfeldes Bürgermeister Klaus Rehkämper seinen ausdrücklichen Dank aus. Doch ohne die vielen Ehrenamtlichen und freiwilligen Helfer wären weder die Eröffnungsparty im Freibad noch der gesamte Ferienpass überhaupt denkbar. „Sie alle haben einen Applaus verdient“, betonte Rehkämper, der gemeinsam mit seinem Hilteraner Amtskollegen Marc Schewski ins Freibad gekommen war.

Feona, Ferdi und Ottis Pony

Und die beiden Bürgermeister waren nicht die einzigen Ehrengäste am Beckenrand: Auch Feona, die Ferienpass-Fee, und Ferdi Fuchs ließen sich das feuchtfröhliche Vergnügen zum Ferienauftakt nicht entgehen. Der plüschige Ferdi brachte auch gleich noch ein Glücksrad mit vielen attraktiven Preisen mit. Wo er auftaucht, ist sein Pony nicht weit: Clown Otti ritt auf einer Miniaturausgabe von Pippi Langstrumpfs „Kleiner Onkel“ um das Schwimmbecken herum – ohne Badehose, dafür aber mit einem ganzen Koffer voller knotbereiter Luftballons.

Im Becken machte sich unterdessen ein grün-gelber, luftgefüllter Verwandter von Nessi breit. Die Jungen und Mädchen ließ er friedfertig auf seinem Rücken herumklettern. Wen es in die Tiefe zog, der ließ sich vom Team der Hilteraner Tauchschule Sharkbite mit Sauerstoffflasche, Taucherbrille und Flossen ausrüsten, um unter fachkundiger Anleitung abzutauchen.

Schlechte Laune? Die hat bei dem bunten Ferienpass-Programm eigentlich keine Chance. Wer sich trotzdem einmal ärgert, der kann sich nun mit einem selbstgefertigten Wutball abreagieren. Dafür sorgte das Team der Kita Kunterbunt aus Dissen. So viel Spiel und Spaß am und im Wasser machen hungrig. Mehrere hundert Würstchen wanderten deshalb bei der Eröffnungsparty nach und nach auf den Grill.