Bad Rothenfelde. Mit großem Enthusiasmus haben die Mitglieder des Rates am Donnerstagabend den „Masterplan 2030“ verabschiedet.

Gleich zu Beginn der Ratssitzung im Forum der Grundschule ließen die Mitglieder Blumen sprechen. Rats-Vorsitzender Edmund Tesch gratulierte Anna Kebschull zu ihrem Wahlerfolg und überreichte einen Blumenstrauß. Am 4. November wird sie ihr Amt als Landrätin des Landkreises Osnabrück antreten. „Ich wünsche dir alles Gute und eine glückliche Hand“, gab Edmund Tesch mit auf den Weg.



Auf den Weg gebracht haben die 20 anwesenden Ratsmitglieder am Donnerstagabend auch den „Masterplan 2030“. Prozessbegleiter Kerstin Schmidt und Carsten Große Starmann warfen zuvor noch einmal einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Plans. Dass nun in vier Handlungsfeldern 50 Ziele und mehr als 300 Maßnahmenvorschläge erarbeitet worden sind, freute sie. Das andere sei die enorme Resonanz seitens der Bürger gewesen. Drei große Einwohnerversammlungen mit jeweils 200 bis 300 Teilnehmern werteten sie als außergewöhnlich. „Es ist auffällig, dass in Bad Rothenfelde - gemessen an der Einwohnerzahl – so viele unterschiedliche Leute mitgemacht haben. Impulse aus allen Bereichen der Gesellschaft sind wichtig“, führte Große Starmann aus. Auch Schüler hatten sich eingebracht.

Mit Blick auf den jüngsten Brand im Carpesol warf Bürgermeister Klaus Rehkämper ein: „Es gibt immer wieder Entwicklungen, die so nicht vorhersehbar sind.“ Auch er sprach allen Beteiligten seinen Dank aus. „Ich freue mich, dass es so geworden ist, wie wir es uns gewünscht hatten“, lobte Anna Kebschull (Grüne) den Abschluss des Projektes. Frank Bunselmeyer (SPD) ergänzte, die SPD werde gerade in Sachen freies W-LAN am Ball bleiben. „Wir sind froh, dass die Bürgerinnen und Bürger mitgeholfen haben, den Master-Plan weiterzuentwickeln und hoffen auf eine gute Umsetzung“, führte Claudia Klotzbach (CDU) aus. Edmund Tesch dankte den Moderatoren: „Sie können jetzt sagen: “Da haben wir was geschafft in Rothenfelde“. Einstimmig - bei einer Enthaltung - passierte die Beschlussvorlage das Gremium. Der Rat macht sich damit die erarbeiteten Ziele zu eigen und setzt sich dafür ein, diese kontinuierlich weiterzuentwickeln.