Bad Rothenfelde. Helmut Richter ist seit dem 1. Juni der neue Stationsbeamte der Polizei für Bad Rothenfelde.

Er ist als Ansprechpartner für Bürger, Vereine, Organisationen oder Schulen zum Beispiel in der Verkehrssicherheitsarbeit im Einsatz und im Ort unterwegs. Zu seinen Aufgaben gehören auch Ermittlungsarbeit und bei Bedarf Kontaktherstellung zwischen lokalen Ansprechpartnern und ortsfremden Polizeikollegen.

Streifendienst

Der 55-Jährige Oberkommissar lebt in Bad Laer und ist seit 1980 bei der Polizei, seit 1985 in der Polizeistation Dissen und überwiegend im Streifendienst eingesetzt gewesen, wie Reinhard Gerding, erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Station in Dissen berichtete.





Bad Rothenfelde kennt Richter, unter anderem auch dienstlich dadurch, dass er in den 90er Jahren in allen Südkreis-Gemeinden hospitiert hat. Künftig wird er in Bad Rothenfelde des öfteren anzutreffen sein. Er wird nicht nur im Streifenwagen durch die Salinengemeinde kreisen, sondern auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Denn das Motto für Stationsbeamte lautet "bürgernah und ansprechbar", wie Polizeioberrat Thomas Wechsel, Leiter des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte betonte.

Erreichbar

Während der Bürozeiten ist Oberkommissar Richter unter der Telefonnummer 05424 5326 erreichbar, auch wenn er in Bad Rothenfelde unterwegs ist.