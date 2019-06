Bad Rothenfelde. Vom 20. bis 23. Juni ist wieder Salzmarktzeit in Bad Rothenfelde. Seit vielen Jahren kommen dazu Besucher im Sommer am Alten Gradierwerk und auf dem Brunnenplatz zusammen.

Gezeigt und angeboten werden dort hauptsächlich Kunsthandwerk und Gebasteltes. "Der Brunnenplatz wird in einen gemütlichen Biergarten verwandelt, Bäume und Schirme spenden Schatten, wenn man sich zu einem erfrischenden Getränk, einer guten Tasse Kaffee, oder zu etwas Herzhaftem vom Grill niederlässt", so die Kur und Touristik GmbH Bad Rothenfelde.

Programm für Groß und Klein

An allen Tagen wird es ein Musikprogramm geben. Livebands wie “Die Krönung", “Faders Up" und “The KaiserBeats” werden auf der Bühne am Brunnenplatz auftreten. Für die Unterhaltung der kleinen Gäste sorgt der "Spielefant" mit zum Beispiel Geocashing.