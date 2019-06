Bad Rothenfelde. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Bad Rothenfelder Pfingstlaube war der symbolische "Rote Knopf" zur Eröffnung der bunten Meile auf dem Palsterkamp einer in Gold: Zu verdanken war das einem Neuling unter den Fahrgeschäften. Denn ein 35 Meter hohes Riesenrad war für die Organisatoren Anlass, einmal ein anderes Fahrgeschäft als den Autoscooter dafür auszuwählen.

Und hier, vor dem Einstieg in die schnuckeligen Gondeln des historischen Riesenrades nahmen Klaus Rehkämper und Hartmut Nümann als Bürgermeister von Bad Rothenfelde und Dissen mit André Schneider und Klaus Rasch, den Vorsitzenden des Schaustellervereins Bielefeld die offizielle Eröffnung der dreitägigen Kirmes mit Unterstützung der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia Klotzbach und des Ratsherrn Günther Striedelmeyer in Angriff.

200 Jahre Pfingstvergnügen

Nachdem noch am Morgen und kurz vor dem Start dunkle Wolken über dem Palsterkamp hingen und Windböen über den Platz fegten, hellten sich nun die Mienen der Standbetreiber auf, denn viele Kirmesbesucher füllten bei gutem Wetter die Marktmeile.

Kein Wunder um 15 Uhr, denn "Happy Hour" – einmal zahlen, zweimal fahren – war angekündigt. Und so konnten viele, vor allem junge Besucher an den Fahrgeschäften das erlösende "Hiermit ist die Pfingstlaube eröffnet" gar nicht erwarten.





Rehkämper als Hausherr hatte zuvor auf die lange Tradition des Pfingstvergnügens im heimischen Heilbad hingewiesen, das vor gut 200 Jahren durch die Salzsieder aus Halle an der Saale in den Teutoburger Wald importiert worden war und von ihnen hier in Rothenfelde nach schweren Arbeitsmonaten in der Saline zuerst in einer mit Maiengrün geschmückten Schmiede gefeiert wurde – damals natürlich ohne Fahrgeschäfte und Verkaufsstände, dafür mit Tanz und Musik.

Feuerwerk am Sonntagabend

Tanz ist mittlerweile kein Programmpunkt der Pfingstlaube mehr, dafür jedoch außer den vielen Fahrgeschäften, den Geschicklichkeits-, Glücks- und Verzehrständen attraktive Angebote für Jung und Alt, beispielsweise mit der Kinderanimation am Sonntagnachmittag, wo die Kleinen durch lustige Animationsfiguren zum Fotoshooting, außerdem zum Spielen und Kinderschminken eingeladen waren. Ein Brillantfeuerwerk zum Einbruch der Dunkelheit war dann wohl mehr etwas für die Großen, während zum Abschlusstag am Montag noch einmal "volles Haus" auf der gesamten Kirmesmeile herrschte.