Neues Baugebiet im Rothenfelder Ortsteil Aschendorf: Beim Spatenstich im vergangenen Herbst waren Bürgermeister Klaus Rehkämper (3. l.) sowie Vertreter des Rates, der Baufirma und Baulandentwicklung dabei. Foto/Archiv: Stefan Buchholz

Bad Rothenfelde. Wie kann in Bad Rothenfelde bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Mit dieser Frage wird sich der Rothenfelder Rat in seiner kommenden Sitzung am 27. Juni befassen. Konkrete Vorschläge der Verwaltung, so Ausschussvorsitzender Franz-Josef Albers, lagen im jüngsten Bauausschuss noch nicht vor.