Bad Rothenfelde. Erst ins gemeinsam ins Kino, dann ein süßes Verwöhnprogramm beim entspannten Kaffeeklatsch im Gemeindehaus: Das erste gemeinsame Angebot der Region Süd im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte kam an.

Weit über 100 Teilnehmer aus allen Gemeinden folgten der Einladung zum etwas anderen Kinonachmittag. „Es war ein Versuch“, räumt Diakonin Cornelia Poscher, zuständig für die Seniorenarbeit in der Südregion des Kirchenkreises, ein. Umso mehr freute sie sich mit dem Organisationsteam über die große Resonanz: „Die Region lebt!“ Das zeigte sich bereits bei den Vorbereitungen: Ehrenamtliche aus allen fünf Gemeinden halfen mit. Fleißige Hände backten in allen Orten Kuchen für den Kaffeeklatsch.

Und an den liebevoll gedeckten Tischen im Gemeindehaus der Jesus-Christus-Kirche kamen Besucher aus der ganzen Südregion zusammen, aus evangelisch-lutherischen und aus katholischen Gemeinden, Mitglieder aus Seniorengruppen und auch viele neue Gesichter. „Das ist mein kleiner Traum“, strahlte Cornelia Poscher angesichts des bunten Bildes. Und Gesprächsstoff bot sich am Montagnachmittag genug. Schließlich hatten viele der Teilnehmer seit Jahren oder Jahrzehnten kein Kino mehr besucht.

Ein Film wie das Leben

Für Bärbel Thomas lag der letzte Kinobesuch schon 15 Jahre zurück. Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ nach dem Bestseller von Hape Kerkeling lockte sie nun aber doch in die Kurlichtspiele Bad Rothenfelde. „Es war herrlich“, erzählte sie begeistert. „Ich musste weinen und lachen. Und jetzt gibt es auch noch leckeren Kuchen.“

„Genauso spielt unser Leben auch“, stellten andere Besucher nach dem Film fest. Mit einem Schluck Eierlikör begrüßten die Organisatorinnen nach dem kurzen Fußweg vom Kino die Gäste im Gemeindehaus. Die erfolgreiche Premiere von „Kino & Kaffeeklatsch“ ruft, so waren sich alle einig, nach einer Wiederholung. Zunächst aber fährt die Südregion zum evangelischen Kirchentag. Am Freitag, 21. Juni, geht es wahlweise in Dissen oder Bad Laer um 7.30 und 7.45 Uhr gemeinsam mit dem Bus nach Dortmund. Anmeldungen sind noch bis 11. Juni bei Diakonin Cornelia Poscher möglich.

Märchenhaft wird es am 24. Oktober auf Averbecks Hof in Glane. In der anheimelnden Atmosphäre des historischen Hofensembles entführt eine Erzählerin in die Welt der Märchen.