Bad Rothenfelde. Was soll mehr Beachtung bekommen – der Verstand oder das Herz? Das Trio in der Literatur-Matinee des Bad Rothenfelder Literaturforums zog für diese Frage unterhaltsame Kurzgeschichten heran. Das Ergebnis: das Herz gewinnt - fast immer.

Die Veranstaltung fand bei Bücher Beckwermert statt. Matthias Beckwermert, der Besitzer des Geschäftes, seine Frau, Anne-Marie Beckwermert, und der Bad Iburger Dichter Heinz Seckel präsentierten szenisch Weisheiten, die mal rührend, mal belustigend waren. Da ging es um einen Rabbi, der seine verlorene Brille durch logische Schlussfolgerungen auf der eigenen Nase wiederfindet. Oder um Grabsteine, die zusammengezählte glückliche Lebenstage als Aufschrift tragen. Der Sinn des Lebens heißt diese Erzählung und ist in Gisela Riebers „Sinn-volle Geschichten" zu finden.

Wie überzeugt man einen Papst?

Wie schafft es ein einfacher Synagoge-Hausmeister, den Papst davon zu überzeugen, die Juden nicht aus Rom zu vertreiben? Wohl nur in einer ernsten Pantomime-Debatte – Gefühl gegen die Rationalität der Theologie. Hier spielte Zeckel den Papst, der die Gesten des Hausmeisters als höchst intellektuell auslegte und viel theologisches Wissen reininterpretierte. Der Hausmeister, dargestellt von Beckwermert, im Gegenzug antwortete recht spontan und profan und entschied die Debate für sich und sein Volk. In Anthony de Mellos Geschichte gewann klar das Herz.

„Wir sind Fans von Zeckel", gestanden zwei Besucherinnen, die Berufscoachin Silvia Tews aus Lienen und Zeckels Nachbarin Inge Walter. Sie folgen ihm, wo immer er im Umkreis auftritt. Tews lobte seine „tollen Bücher“.

Feinde zu Freunden gemacht

„Ich habe die Feinde vernichtet. Ich habe sie zu Freunden gemacht", sprach Zeckel die Wörter eines Feldherrn. Auch eigene Kreationen brachte er in die Lesung. Dass Güte ansteckend ist, erfuhr das Publikum, und vom erfolgreichen Neurochirurgen, der einer armen Familie entstammt und seinen Traum, Arzt zu werden, verwirklichte.

In einer kleinen Pause und am Schluss stand den Gästen gegen freiwillige Spenden ein Buffet mit Getränken und belegten Bröten sowie Keksen offen. Der Eintritt der einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung ist frei. Vorgelesen wurde unter anderem aus „Hühnersuppe für die Seele – Geschichten, die das Herz erwärmen" von Jack Canfield und Mark Victor Hansen, dem Bestseller aus den USA. Die Geschichte des Neurochirurgen findet sich in seiner eigenen Biografie „Der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte" von James R. Doty.

Die nächste Veranstaltung des Literaturforums findet am 10. Juli um 19.30 Uhr statt. Zusammen mit der Musikerin Sabine Weimert präsentieren Beckwermert und Zeckel „Jenseits der Berge in einem Dorf in Portugal".