Entstauungstherapie für Ödempatienten in Bad Rothenfelde

Die Mitglieder der beiden Selbsthilfegruppen. Foto: Petra Pieper

Bad Rothenfelde. Lymph- und Lipödem-Patienten haben es schwer. Nach Auskunft der Selbsthilfegruppen gibt es nur wenige Therapieangebote in der Region, für eine Rehabilitationsmaßnahme müsse man häufig sogar nach Süddeutschland reisen. Mit der Aufnahme einer Entstauungstherapie für Ödempatienten in ihr Leistungsportfolio bietet die dermatologische Fachklinik Johann Wilhelm Ritter-Klinik in Bad Rothenfelde nun eine Alternative.