Bad Rothenfelde. Anlässlich der Europawahl spielte die Neue Hofkapelle Osnabrück am Abend vor der Wahl Barockmusik aus verschiedenen europäischen Ländern in der Jesus-Christus-Kirche von Bad Rothenfelde. Rund 50 Musikbegeisterte waren zu dem erstklassigen Konzert gekommen.

In dem anderthalbstündigen Konzert spielte das 17 Musiker umfassende Ensemble Werke von Brescianello, van Wassenaer, Avison, Muffat und Telemann. Dabei kam der Neuen Hofkapelle die hervorragende Akustik der Jesus-Christus-Kirche zugute, so dass die barocken Klänge den Kirchenraum ganz wunderbar erfüllten. Mit großer sicht- und hörbarer Leidenschaft gaben sich die Musiker den insgesamt 33 Sätzen hin, was vom aufmerksam lauschenden Publikum mit wohlwollendem Applaus honoriert wurde.

Über Landesgrenzen hinweg

Was heute leichthin unter dem Begriff Barock zusammengefasst wird, ist dem großen Ideenreichtum der Kreativen dieser Epoche zu verdanken, die Kunst und Können über Ländergrenzen hinweg trugen, sich auf Reisen inspirieren ließen und Neues schufen. Einen dieser Kosmopoliten stellte die Neue Hofkapelle mit Georg Muffat vor. Dessen Sonata II begann schwer und getragen, wohingegen die Musiker dem Concerto Nr. 3 von Charles Avison, arrangiert nach den Cembalo-Sonaten von Domenico Scarlatti, mit rasanten Tempi, einer enormen Virtuosität und expressiver Artikulation dieser herrlichen Musik genau die Verve gaben, die sie benötigt, um zu wirken.





Als geradezu genial erwies es sich, dass das Orchester eine zu Unrecht vernachlässigte Figur des späten Barock, Giuseppe Antonio Brescianello, beleuchtete. In dessen neun Sätzen der Ouvertüre á 4 instrumenti wurde sehr gut reflektiert, wie sehr der italienische Komponist die Musik aus seinem eigenen Land, aber auch die französische Orchestersprache praktizierte. Die vier Sätze des Concerti Armonici des niederländischen Komponisten Unico Wilhelm van Wassenaer interpretierte die Neue Hofkapelle sehr weich und sanft. Dabei bauschten die Instrumentalisten die Musik nicht auf, sondern spürten exzellent der kammermusikalischen Intimität des Werks nach.

Faszinierende Spannweite

Mit der Ouvertüre Les Nations von Georg Friedrich Telemann, dem letzten Programmpunkt des Abends, demonstrierten die Musiker perfekt den verschwenderischen Einfallsreichtum und die faszinierende Spannweite Telemanns. Hierbei knieten sich die Instrumentalisten besonders tief in die Musikstücke hinein und suchten das Individuelle der einzelnen Sätze, um sie besonders profiliert herauszustellen. Erst nach langanhaltendem Applaus ließ das Publikum die Neue Hofkapelle Osnabrück ziehen, die mit ihrem Konzert ein brillantes Plädoyer für Barockmusik und Europa präsentiert hatte.