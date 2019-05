Bad Rothenfelde. Bad Rothenfelde Das Vermächtnis des verstorbenen Sängers Freddy Mercury und dasjenige der legendären Band „Queen“ wachzuhalten, das ist das Anliegen der Band „Queen May Rock“. Im ausverkauften Bad Rothenfelder Kurhaus gelang das der Coverband erneut.

Es braucht schon eine Menge Mut und Selbstvertrauen, in die Fußstapfen derartiger Giganten treten zu wollen, wie Queen sie waren: Die einzigartige Stimme eines Freddy Mercury oder das virtuose Spiel des Gitarristen Brian May zu imitieren ist ein ambitioniertes Unterfangen. Und dennoch, die im Köln-Bonner Raum ansässige Band bietet mehr als nur eine bloße Kopie ihrer Vorbilder.

Auch wenn der Bühnenbereich im Kurhaus schon mal als „überdimensioniert“ gescholten wird, für „Queen May Rock“ und ihre mitreißende, energiegeladene Performance war er gerade recht. Das galt vor allem für Frontmann Michael Antony Austin als Freddy Mercury. Man muss sich gar nicht verbiegen, aber Austins Bühnenpräsenz, sein Gesang und seine Gestik, seine Ausflüge ins Auditorium, all das war schon erstaunlich nah am Original. Austin beherrschte Bühne und Publikum souverän, letztere mit wiederholten Interaktionen wie „call and response“.

Zu den bekanntesten Hits der Originale zählen Klassiker wie das von Mercury komponierte und in allen Stadien dieser Welt gesungene „We are the Champions“ oder Brian Mays Hymne „We will rock you“, Opener unzähliger Rock-Konzerte, beide Songs nachdrücklich vom Publikum im Kurhaus gefordert und mit souveränen Riffs vom Gitarristen Markus Hoppmann wiedergegeben. Oder „Another one bites the Dust“, wo Bassist Horst Zaunegger mit spektakulärer Soloeinlage glänzte. Unverzichtbarer Bestandteil im Repertoire auch „Radio Ga Ga“ und „Under Pres-sure“. Auch an das schwierige „Bohemian Rhapsody“ wagte sich das Kölner Quin-tett heran, wobei Keyboarder Florian Kremer für den orchestralen Background sorgte.









Mit solidem Rock, mitreißendem Entertainment, ausdrucksstarken Stimmen und nicht minder furiosem Spiel ihrer Instrumente sowie letztlich mit ihrem mehrstimmigen queentypischen Chorsätzen erinnerte „Queen May Rock“ überzeugend an die Shows der charismatischen Originale. Das ebenso tanzfreudige wie fachkundige Publikum dankte es mit ausgelassenen Interaktionen und enthusiastischen Beifallsstürmen.

Doch wie stets und lange Tradition, diente das Spektakel im Kurhaus auch einem guten Zweck. In über 25 Benefizkonzerten bedenkt Veranstalter Peter Frömberg jeweils karitative, soziale und kulturelle Einrichtungen mit Spenden aus den Überschüssen der Eintrittserlöse. Diesmal ist es der SV Bad Rothenfelde für die Renovierung seines Kunstrasenplatzes. Den Scheck über 1500 Euro nahmen Inge Kronsbein und der Ex-Vorsitzende des SV und Projektbeauftragter Karl-Wilhelm Twelkemeyer dankbar entgegen.

Bürgermeister Klaus Rehkämper als Schirmherr dieser Veranstaltung hob in seinem Grußwort treffend hervor: „Gemeinde sind wir – nicht nur an diesem Abend – doch alle“, bevor er Frömberg einen Umschlag mit einer finanziellen Zuwendung der Gemeinde in nicht genannter Höhe überreichte. Wegen des ungewissen Schicksals des Kurhauses will Frömberg noch das Benefizkonzert „Simon & Garfunkel“ im September veranstalten, danach soll für ihn Schluss sein, wie er verriet.