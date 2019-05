Bad Rothenfelde. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Bad Rothenfelde möchte die „Grüne Notfalldose“ weiter ins Gespräch bringen. Sie soll den Rettungskräften helfen, die wichtigsten medizinischen Informationen über die Patienten direkt in der Wohnung finden zu können.

Der SoVD vereinbarte mit der Apotheke am Kurpark die Abgabe des Restkontingents der Notfalldosen. Während der Geschäftszeiten können die Dosen kostenlos von Rothenfelder Interessierten dort abgeholt werden.

Wichtige Informationen

Damit bei der Behandlung und Diagnose keine Probleme auftreten, sollen die Besitzer auf einer Informationsbeilage in der Dose neben medizinischen Angaben auch Kontaktadressen behandelnder Ärzte oder zu benachrichtigende Angehörige vermerken. Es müsse in Problemsituationen oft sehr schnell gehen, erklärte der Kreisvorsitzende des SoVD Gerd Groskurt. Wichtig sei deshalb auch, dass mit einem kleinen Aufkleber in der Innenseite der Wohnungstür und auf dem Kühlschrank auf die Notfalldose hingewiesen wird.





Lange Wartezeiten und Unsicherheiten sind in Unfallsituationen oft ein großes Problem. In einer solchen Stresssituation stellen sich viele Fragen, auf die Angehörige oder Mitbewohner oft keine konkreten Antworten geben können. Mit welchen Krankheiten ist der Verunfallte sonst noch belastet? Welche Medikamente muss er regelmäßig nehmen? Hat er irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien? Besonders bei alleinlebenden Menschen müssten die Helfer oft "Detektivarbeit" leisten, teilte der SoVD mit.