Dank und Anerkennung sprach Bürgermeister Klaus Rehkämper stellvertretend für viele andere den Geehrten Hartmut Klocke, Sabine Vinke, Reinhard Peters und Ulrich Lipskoch aus (von links). Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Viele Menschen bringen sich in Bad Rothenfelde ehrenamtlich für andere ein. Diese in geselliger Runde zu ehren, ist im Heilbad eine gute und seit langem gepflegte Tradition: Am Freitag feierte die Bad Rothenfelder Mahlzeit ihre 47. Auflage.