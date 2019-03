Bad Rothenfelde. Unkontrollierten Populationsanstieg sowie Ausbreitung von Krankheiten verhindern und Tierelend vermindern – das ist Ziel der Katzen-Kastrationspflicht. Ihr Nutzen wird von einigen Kommunen angezweifelt, andere wiederum setzen auf die Regelung.

Während Bad Rothenfelde die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht inzwischen eingeführt hat, wird das Thema zum Beispiel in GMHütte derzeit nach Auskunft der Stadt nicht weiter verfolgt. Negativ gegenüber der Kastrationspflicht eingestellt zeigte sich im Januar auch Lengerich, wo die von der dortigen Katzenhilfe angeregte Kastrationspflicht vom Rat abgelehnt wurde. Erfahrungswerte fünf vergleichbar großer Städte mit entsprechender Pflicht - Bad Oeynhausen, Borken, Bünde, Halle (Westfalen) und Verl - hätten keinen signifikanten Rückgang der Streunerkatzen gezeigt.

„Aber die Dunkelziffer bei den wild lebenden Katzen ist doch einfach überall zu groß um auf so eine Begründung zu vertrauen. Man kann doch nur vergleichen, was man tatsächlich eingefangen hat“, meint Regina Müller von der Tierschutzinitiative „Pfötchenteam Bad Rothenfelde“. Sie initiierte die Einführung der Kastrationspflicht in Bad Rothenfelde und ist davon überzeugt, dass man, um erste positive Auswirkungen zu sehen, über einen längeren Zeitraum hinweg durchhalten müsse.

Stubentiger mit Freigang oder um einen herrenlosen Streuner?

Seit mehr als zwei Jahren kümmert sie sich um herum streunende Katzen, nicht nur in Bad Rothenfelde, sondern auch in den Nachbarorten Dissen, Hilter und Bad Laer. Bekommt sie eine Sichtungs-Info gilt es zunächst mit Hilfe einer Wildkamera heraus zu finden ob es sich um einen Stubentiger mit Freigang oder um einen herrenlosen Streuner handelt. „Gut gepflegte, gesunde Tiere, die mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zuhause haben, fange ich nicht ein“, sagt Regina Müller. Kranke, abgemagerte und hilfsbedürftige Katzen bringt sie zum Kooperationspartner der Pfötchenhilfe, zur Tierhilfe Melle. „Dort gibt es Räume, Auslauf und fachmännische Betreuung für scheue Streuner“. 2016 brachte sie 43 Streuner und Fundkatzen allein aus Bad Rothenfelde zur Tierhilfe Melle, im Folgejahr 38.

Zehn Jahre aktiver Tierschutz

Gabi Lampe, die Vorsitzende der Tierhilfe Melle, ist ebenfalls Befürworterin der Kastrationspflicht: „Wir betreiben seit zehn Jahren aktiven Tierschutz im Osnabrücker Südkreis. An den Orten, wo wir konsequent durcharbeiten, sprich Katzen beobachten, einsammeln, behandeln können, merkt man sehr wohl, dass Ruhe einkehrt“. Durchschnittlich 50 Euro koste die Kastration eines Katers, 80 bis 120 Euro die einer Katze. Für jedes Fundtier bekommt der Verein einen Zuschuss der jeweiligen Kommune. Diese pauschale Summe decke aber nicht die Kastration ab, die vor allem durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert werde.

Dramatischer Populationsanstieg

„Ohne den Menschen führen verwilderte Hauskatzen, die ja keine Wildtiere sind, ein elendiges Leben, werden krank und sterben früh“, betont Tierschützerin Müller. Die Kastration von sowohl Streunern als auch von Katzen in menschlicher Obhut sei derzeit das einzige Instrument die durch unkontrollierte Vermehrung immer größer werdenden Bestände nachhaltig einzudämmen. Katzen können im Jahr zwei- bis dreimal jeweils vier bis sechs Junge bekommen. Aufgrund des dramatischen Populationsanstiegs entsteht häufig eine Nahrungsknappheit, die zu Hunger und Mangelerscheinungen führt. Viele Tiere leiden zudem unter Infektionskrankheiten und Parasitenbefall.

Mit der Kastration der eigenen Katze zeige der Halter nicht nur Verantwortung gegenüber den anderen Artgenossen, sondern schaffe auch Sicherheit für sein eigenes Tier. „Gerade im Frühling, sobald es wärmer wird, erweitern die unkastrierten Freigänger ihren Radius um Partner zur Fortpflanzung zu finden“, weiß Regina Müller. Unkastrierte Kater laufen kilometerweit, überqueren dabei Straßen und werden nicht selten zu Unfallopfern.

Katzenhalter motivieren

„Dank eingeführter Kastrationspflicht haben wir Tierschützer nun eine andere Argumentationsgrundlage um Katzenhalter entsprechend zu motivieren“, zeigt sich Regina Müller erleichtert. Seit dem ersten März können Besitzer unkastrierter Katzen und Kater in Bad Rothenfelde nun zur Kastration verpflichtet werden und müssen der Gemeinde einen Nachweis über den durchgeführten tierärztlichen Eingriff vorlegen. Ordnungswidriges Verhalten kann mit einer Geldbuße von bis zu 1500 Euro geahndet werden. Ausgewiesene Züchter von Rassekatzen können auf Antrag von der Kastrationspflicht befreit werden.

Und Georgsmarienhütte? Da die Hüttenstadt in Sachen „Streunerkatzen“, die eingefangen, kastriert oder gegebenenfalls untergebracht werden müssen, bereits eng mit dem Katzenschutzbund zusammen arbeite,steht die Einführung einer Katastrationspflicht derzeit nicht auf der Agenda.

Kontakt zum Pfötchenteam Bad Rothenfelde: www.facebook.com/pfoetchenteam