Bad Rothenfelde. Ölgemälde und Aquarelle stellt Helmut Schmale ab Freitag, 1. März, im Westflügel des Bad Rothenfelder Kurmittelhauses aus. Zum dritten Mal lädt der Bad Laerer Hobbykünstler mit seinen Werken zu einem gedanklichen Streifzug ein.

Mit seinem Pinsel führt Helmut Schmale die Besucher des Kurmittelhauses durch die heimische Region, aber auch weit in die Ferne. Viele seiner Motive sind buchstäblich selbst erfahren. Denn bei Fahrradtouren findet er immer wieder neue Inspiration – beim Frühlingserwachen in der Natur etwa, das er farbenfroh und positiv auf die Leinwand bannt, oder bei einer Tour zum Kloster Herzebrock.

Der Blick durch das historische Tor führt den Betrachter gleichsam hinein in das Gemälde, das wie der Großteil seiner Bilder in Öl gehalten ist. „Öl ist die klassische Malweise“, sagt Helmut Schmale. Und ihr fühlt er sich seit nahezu 20 Jahren verbunden. Daneben greift er hin und wieder zu Aquarellfarben oder Kohle. „Aus der ursprünglich als Freizeitgestaltung gedachten Betätigung ist längst ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens geworden“, verrät er. Dabei sei die Malerei für ihn stets eine Quelle der inneren Ruhe und Zufriedenheit.

Ruhe und Optimismus in Farben

Und diese Zufriedenheit vermittelt er auch dem Betrachter seiner Bilder, die mal gegenständlich, mal abstrakt oder informell daherkommen. Der Ulmenhof des Schlosses Iburg, eine in die stimmungsvollen Farben des Abendrots getauchte Brücke irgendwo im Südkreis, dann wieder südliche, mit Zypressen getupfte Landschaften oder die rötliche Erde Afrikas: Der Künstler setzt nicht auf eine naturgetreue Wiedergabe des Gesehenen. Vielmehr interpretiert er, was ihn inspirierte – und das in einer Bildsprache, die vom bewusst harmonischen Spiel der Farben geprägt ist.

„Die Vielfalt der Farben soll Freude bereiten“, sagt Schmale, der für seine dritte Ausstellung im Kurmittelhaus rund 60 Werke ausgesucht hat. Neue Arbeiten finden sich darunter ebenso wie ältere aus seinem reichen Fundus. Sie alle aber zeichnen sich aus durch einen positiven, zwischen dezenter Ruhe und farbkräftigem Optimismus changierenden Pinselstrich. Und davon profitieren nicht nur die Besucher des Kurmittelhauses.





Über eine Dauerausstellung seiner Bilder freuen sich auch die Bewohner des Bad Laerer Seniorenzentrums am Kurpark. Außerdem hat der Bad Laerer in den vergangenen Jahren an der „Kreativen Meile“ in Melle und der „Künstlerstraße“ in Hagen teilgenommen. „Ich bin froh, dass ich dieses Hobby habe“, gesteht Schmale, der als reiner Autodidakt zur Kunst kam. Und diese Freude können die Besucher des Kurmittelhauses in den kommenden Wochen mit ihm teilen: Seine Bilder sind im Westflügel vom 1. bis zum 31. März zu den Öffnungszeiten zu sehen.