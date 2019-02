Die Aufgaben des KVV

Der Kur- und Verkehrsverein (KVV) wurde um 1962 gegründet. Er fördert laut seiner Satzung Kurbetrieb und Fremdenverkehr in Bad Rothenfelde und ist die örtliche Fremdenverkehrsorganisation. Mitglieder sind Hotels, Zimmervermieter, Pensionsbesitzer, Gastronomen und Kliniken, aber auch Menschen, die sich für den Ort engagieren möchten. Zu seinen Spitzenzeiten hatte der KVV 200 Mitglieder. Diese zahlen je nach Größe einen Mitgliedsbeitrag, von dem auch die Kur & Touristik profitiert. Bis zu 25.000 Euro überwies der KVV jedes Jahr an die K&T, an der der KVV mit 49 Prozent beteiligt ist. Heute hat der Verein um die 80 Mitglieder.