Ehrungen: Michael Janböke (links) und Klaus Rehkämper (rechts) ehrten (von links) Marcus Leuenroth, Andreas Note, Andreas Kammann und Andreas Temme für langjährigen Dienst in der Feuerwehr. Foto: Anke Schneider

Bad Rothenfelde. Feuer geht vor – und so konnte die Generalversammlung der Bad Rothenfelder Feuerwehr nicht wie geplant am Freitagabend um 19.30 Uhr beginnen. Im Erlenweg gab es um 17.13 Uhr Alarm – Fett in der heißen Pfanne hatte sich entzündet und die Küche eines Wohnhauses in Brand gesetzt.