Bad Rothenfelde. Am späten Freitagnachmittag hat ein Küchenbrand in Bad Rothenfelde zu einem Feuerwehreinsatz gesorgt.

Nach Angaben der Polizei in GMHütte wurde in der Küche einer Doppelhaushälfte Fett erhitzt. Dieses fing in der dazu genutzten Pfanne Feuer. Das Feuer breitete sich wiederum in der Küche aus. Die 19-jährige Bewohnerin wurde bei ihren Löschversuchen leicht verletzt. Der Einsatz ihres Nachbarn mit einem Feuerlöscher war ebenfalls erfolglos. Erst die Freiwillige Feuerwehr Dissen konnte den Brand löschen.

Das betroffene Haus ist aufgrund des Feuerschadens und der Rußablagerungen nicht weiter bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.