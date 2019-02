Neben dem Feuerwehrhaus am Westfalendamm soll ein weiteres Gebäude entstehen. Weil der Bauherr in einigen Punkten weit vom Bebauungsplan abweichen möchte, leitet die Gemeinde ein Bauleitverfahren ein. Archivfoto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Das war eine runde Sache: Die Ratssitzung mit 13 Tagesordnungspunkten hatten die Bad Rothenfelder in den Ausschüssen so intensiv diskutiert, dass am Donnerstagabend eigentlich nur noch abgestimmt werden musste. Nach einer guten Stunde war alles beschlossen – vom Haushalt 2019 bis zur Haus- und Badeordnung für das Solefreibad.