Bad Rothenfelde. Einen überaus kontrastreichen Einblick in ihr Schaffen gibt die Löhner Hobbykünstlerin Renate Hinz derzeit im Bad Rothenfelder Kurmittelhaus.

Die stimmungsvolle Ansicht eines naturalistisch in Öl gehalten Kottens und die bizarr abstrahierte Skyline einer sich im Wasser spiegelnden Großstadt, gegenständliche Motive und informelle Malerei im Materialmix: Die Ausstellung im Westflügel des Kurmittelhauses ist von bemerkenswerter Vielseitigkeit. Mit rund 40 zumeist großformatigen Werken stellt sich Renate Hinz erstmals auf der niedersächsischen Seite der Landesgrenze vor.

Schon seit 1992 beschäftigte sich die Löhnerin mit der Malerei. Der Gutschein einer Malschule in Bünde, den sie zum Eintritt in den Ruhestand von ihren Kolleginnen bekam, öffnete für sie 2006 ein neues kreatives Kapitel. Etliche Jahre lang erschloss sich Renate Hinz über die Malschule immer andere künstlerische Welten – in Acryl, gerne aber auch in Öl. „Die Arbeit in Öl braucht Zeit“, erklärt sie. Diese Zeit nimmt sie sich gerne, um idyllische Landschaften und Ansichten mit stimmungsvollem Ausdruck auf die Leinwand zu bannen.

Facettenreich in Acryl

Dann reihen sich die typischen Holzhäuser wie bunte Farbtupfer an der Küste Grönlands auf und der heimische Hof zeigt sein heimeliges Fachwerk. Doch an der Staffelei der Löhnerin hat die Malerei viele Facetten – vor allem dann, wenn sie zur Acrylfarbe greift. Die verbindet sich dann in informellen Werken mit eingearbeiteten Strukturmaterialien – hier ein Stück Wellpappe, dort ein Abriss eines handschriftlichen Briefes – zu ausdrucksvollen Kompositionen.

Mal mit dem Spachtel, dann wieder mit dem Pinsel entstehen abstrahierte Stillleben und surreal anmutende Stadtansichten. Aber auch die klassischen Blüten haben im breit gefächerten Werk der Löhnerin ihren Platz. Diese Vielfalt der Motive und des Ausdrucks findet zusätzliche Inspiration durch den Austausch im Löhner Kunstkarree. Seit 2014 gehört Renate Hinz dem Zusammenschluss von rund 20 Künstlern an.

Malen, was gefällt

Neben den Gemeinschaftsausstellungen des Kunstkarrees präsentierte sie ihre Arbeiten auch schon bei zahlreichen Einzelausstellungen unter anderem in Bad Oeynhausen und im Kreis Herford. Nun präsentiert sie ihr Schaffen zum ersten Mal auch im Südkreis. „Alles, was meinen Augen gefällt, versuche ich zu malen“, sagt sie bescheiden. Und manches entsteht gleichsam von selbst, verändert sich während des Prozesses und bekommt ein Eigenleben.

„Malen ist einfach sehr, sehr entspannend und beruhigend“, erklärt Renate Hinz. Am vielseitigen Ergebnis lässt sie gerne die Besucher des Kurmittelhauses teilhaben. Ihre Ausstellung ist bis zum Monatsende im Westflügel zu sehen.