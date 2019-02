Das Logistikzentrum der Versandapotheke Apotal in Hilter am Teutoburger Wald. Archivfoto: David Ebener

Bad Rothenfelde/Osnabrück/Karlsruhe. Niederlage auch in letzter Instanz: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat eine Entscheidung des Landgerichts Osnabrücks gegen die Versandapotheke Apotal aus Bad Rothenfelde bestätigt. Die Online-Apotheke darf nun keine Prämien mehr an Bestandskunden für die Anwerbung neuer Kunden zahlen, wenn diese dann verschreibungspflichtige und preisgebundene Medikamente bestellen.