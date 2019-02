Bad Rothenfelde. Nicht nur Vogelfreunde lieben den Sperling, besser bekannt als „Spatz“. Der kleine Vogel mit dem geselligen Wesen, der den Menschen bis mitten in die Städte hinein gefolgt ist, ist ein Sympathieträger. Doch trotz seiner Anpassungsfähigkeit sind die Bestände in den letzten Jahren zurück gegangen.

„Früher war Spatzenhausen überall – heute werden Innenstädte, aber auch kleinstädtische und dörfliche Bereiche immer öfter zu gähnenden weißen Flecken auf der Spatzenlandkarte“, schreibt der NABU in einer Pressemitteilung. Osnabrück und der Landkreis bilden da keine Ausnahme.

„Das Verschwinden dieses Vogels ist die Antwort auf unsere ungeheure Ordnungsliebe mit der wir die Landschaft immer mehr ausräumen“, sagt Matthias Beckwermert, Geschäftsführer des BUND für den Landkreis Osnabrück. Er steht neben einer Weißdornhecke an einem strukturreichen Garten in Bad Rothenfelde. „Hier fühlen sich die Spatzen noch wohl, denn zwischen Hecken, Obstbäumen, Bienenstöcken und Komposthaufen ist noch Leben“, betont er. Leider gebe es immer weniger solcher Orte, an denen die Vögel Nahrung und Unterschlupf finden, denn Städte und Dörfer sind uniformer geworden. Wo einst artenreiche Wegränder und vielfältige Nutzgärten ausreichend Nahrung boten, wo Scheunen offen standen, Körner auf den Hof-Boden fielen und Hühner pickten, wo es auf Obstwiesen und Grünland fleuchte und kreuchte, wurde versiegelt, vermaist, verödet.





Ein großer Ernährungsbereich des Sperlings waren, so weiß Matthias Beckwermert, vor der Motorisierung Pferdeäpfel. Aus ihnen suchten sich die Vögel unverdaute Körner und auf ihnen fanden sie saftige Käfer. Eiweißhaltige Insekten, die insbesondere für die Aufzucht ihres Nachwuchses wichtig sind, werden heute immer mehr zur Mangelwahre – nicht nur für den Spatz, sondern auch für zahlreiche andere Vogelarten. Denn auch Insekten brauchen die schwindenden, „ungeordneten“ Grünflächen um zu existieren. „Das hängt ja alles zusammen. Fehlt eine wichtige Komponente im Kreislauf der Natur, kann das ganze Netz in sich zusammen fallen“, erklärt Matthias Beckwermert.





Er erkennt eine klare Tendenz des Rückgangs bei den Haus- und Feldsperlingen. Beobachten könne man sie aber trotzdem noch an bestimmten Orten. Einen „Spatzen-Hot-Spot“ in Bad Rothenfelde fände man im breiten Heckenbereich am Rand des Kurparks zwischen Spielplatz und Parkklinik. Dort sähe man beide Arten noch, den Haussperling und seinen etwas kleineren und mit dunklem Wangenfleck gezeichneten „Kollegen“ Feldsperling.

Sperlinge sind Höhlenbrüter und das Aufhängen eines Nistkastens kann die Beobachtungschancen erhöhen. Sobald die Temperaturen wieder zu steigen beginnen, Ende Februar, Anfang März, begeben sich die Spatzen wieder auf Nistplatzsuche. „Deswegen ist jetzt genau die richtige Zeit um Nistkästen anzubringen“, sagt Naturfreund Beckwermert. Sicherlich unterstütze man die Spatzen damit, denn die natürlichen Nistplätze in Hecken, Baumhöhlen, Nischen in Hauswänden und unter Dachrinnen sind nur noch rar gesät. Eine langfristige Lösung um den Vögeln Hilfe zu bieten, das müsse jedem klar sein, sei jedoch nur der Erhalt von naturnahen und untereinander vernetzten Lebensräumen.





Für diejenigen, die sich für den Sperlingsvogel einsetzen und ihr eigenes kleines Spatzenhausen Wirklichkeit werden lassen möchten, hält der NABU Niedersachsen jetzt wichtige Informationen bereit: In der 30-seitigen Bauplansammlung für Nisthilfen aller Art finden sich auch Baupläne für spatzengeeignete Nistkästen, und in der bebilderten "Spatzenfibel" des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern (LBV) finden sich auf 28 Seiten wertvolle Anleitungen zum Spatzenschutz. Weitere Infos auf nabu.niedersachsen.de.