Bad Rothenfelde. Das Vorschlagsrecht für den Vorsitz im Tourismusausschuss muss neu ausgelost werden. Das erklärte Bürgermeister Klaus Rehkämper jetzt auf Nachfrage.

Nach dem Übertritt von Dirk Dreyer, der über die Liste von Bündnis 90/Die Grünen in den Rat gewählt worden war, zur FDP/Striedelmeyer-Gruppe, musste wegen der nun geänderten Kräfteverteilung in der jüngsten Ratssitzung gleich zweimal das Los entscheiden. Neben einem Sitz im Verwaltungsausschuss stand dabei auch das Vorschlagsrecht für den Vorsitz im Tourismusausschuss zur Disposition.

Bereits während der Sitzung sagte Bürgermeister Klaus Rehkämper auf Anregung von Ratsmitglied Susanne Pohlmann (CDU) zu, das Verfahren für diese Entscheidung noch einmal zu überprüfen. Jetzt steht fest: Neben den Grünen und der FDP/Striedelmeyer-Gruppe hätte auch die CDU in den Lostopf gehört. Grund ist das D’Hondtsche Verfahren - ein Berechnungsverfahren, das in mehreren Schritten die repräsentative Sitzzuteilung ermittelt.

Ein eingehendes Studium der Gesetzeslage habe ergeben, dass in einem dritten Berechnungsschritt auch die CDU in das Losverfahren hätte einbezogen werden müssen. Ihr Fraktionsmitglied Susanne Pohlmann war durch die vom Losglück begünstigen Grünen ohnehin als Vorsitzende des Tourismusausschusses vorgeschlagen worden. Die FDP/Striedelmeyer-Gruppe besteht jedoch auf einer Wiederholung des Losverfahrens. Denn bei einer erneuten Auslosung hätte sie auch wieder eine Chance, das Vorschlagsrecht zu erlangen. Und das, so Günter Striedelmeyer auf Anfrage unserer Zeitung, werde die Gruppe in jedem Fall anders nutzen als die Grünen. Wen sie vorschlagen werde, müsse die Gruppe allerdings noch besprechen.

In der nächsten Ratssitzung steht die Besetzung der Position des Vorsitzenden des Tourismusausschusses deshalb erneut auf der Tagesordnung.