Bad Rothenfelde. Der Funke der Musikbegeisterung sprang über: Vor ausverkauftem Haus feierte das große Neujahrskonzert im Bad Rothenfelder Kurhaus seine neunte Auflage. Neben der Chorgemeinschaft Hilter/Dissen/Kloster Oesede und dem Blasorchester Borgloh begeisterte als musikalischer Gast der Christophorus-Jugendkammerchor Versmold.

Junge Stimmen, satter Chorklang, spritzige Bläserklänge und das alles präsentiert von bestens aufgelegten Akteuren vor einem ebenso gut gelaunten Publikum: Das große Neujahrskonzert im Bad Rothenfelder Kurhaus bot einmal mehr einen unterhaltsamen Start ins neue Musikjahr. Seine Organisation liegt in den Händen des MGV Eintracht Hilter. Doch seit der Premiere tragen stets viele Hände, Stimmen und Instrumente zum Gelingen des klangvollen Ereignisses bei.

Als stimmkräftige Chorgemeinschaft präsentierten sich dabei der MGV Eintracht Hilter, der MGV Germania Concordia Dissen und der Kirchenchor Cäcilia Kloster Oesede. Für die Musikfreunde schlugen die vereinten Chöre unter der Leitung von Wladimir König einen abwechslungsreichen Bogen von Johann Strauss bis zu Leonard Cohen. Aus hauchzarten Anfängen heraus gestanden sie mit dem Verliebten „Ich bin kein Bajazzo“. Zur heiter perlenden Klavierbegleitung von Natalia Palamartschuk erwiesen sie der „Schönen, blauen Donau“ ihre Reverenz.

Klangkunst auf höchstem Niveau

Ebenso charmant wie kompetent führte im ersten Teil des Abends Ulrike Teepe durch das Programm, das die Chorgemeinschaft auch von einer ganz anderen Seite zeigte: Da avancierte „Top of the world“ mit Bandbegleitung zum peppigen Ausflug in die 70er Jahre, versprühte „Die schöne Spanierin“ klangvoll ihr Temperament. Mit Klangkunst auf höchstem Niveau begeisterten zwischendurch die musikalischen Gäste des neunten Neujahrskonzertes: Der Christophorus-Jugendkammerchor aus Versmold hat sich unter der Leitung von Hans-Ulrich Henning längst international einen Namen gemacht.

Und international präsentierte sich auch die Musikauswahl, die der vielfach ausgezeichnete Chor über die Landesgrenze brachte. Ob verträumt fließende Harmonien in Gabriel Faurés „Cantique de Jean Racine“ oder aus geheimnisvollem Pianissimo aufsteigendes Temperament in Robert Schumanns „Zigeunerleben“: Der Jugendkammerchor vereinte Präzision in der Intonation mit vollendetem Ausdruck. Und dabei bot er die fremdartig anmutenden Klangbilder des japanischen Fischerliedes ebenso überzeugend dar wie das Gänsehautgefühl von Leonard Bernsteins „Somewhere“.

Stammplatz auf der Kurhaus-Bühne

Musikalische Gäste sind sie nicht. Das Blasorchester Borgloh hat vielmehr seit der ersten Auflage des Neujahrskonzertes einen Stammplatz auf der Kurhaus-Bühne. Und mit ihrem breit gefächerten Repertoire und ihrer ansteckenden Freude an der Musik erwiesen sich die Bläser unter der Leitung von Stefan Pohlmann erneut als echte Gute-Laune-Garanten. Dabei beherrschen sie den konzertanten Stil in der „Discovery Fantasy“ wie auch die jazzigen Klänge des „Groove Merchant“.

Faszinierende Klangbilder erzeugten sie mit dem anspruchsvollen „Balkan Dance“, um gleich darauf mit dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“ in heimische Gefilde zurückzukehren. Ein gefeiertes Highlight hob sich das Blasorchester unterdessen für die Zugabe auf: Beim beschwingten Medley von „Strauss und Co“ ließen sich die Konzertbesucher gerne dazu animieren, als Rhythmusgruppe und Background-Chor mitzuklatschen und mitzusingen.

Dank an Bernd Thesing

Mit dem unverzichtbaren Radetzky-Marsch endete der unterhaltsame Abend – und mit herzlichen Dankesworten für alle jene, die zu seinem Gelingen beitragen haben. Doch das Neujahrskonzert gäbe es nicht ohne den Vorsitzenden des MGV Hilter, Bernd Thesing. Für sein großes Engagement rund um das musikalische Ereignis galt ihm der ausdrückliche Dank seiner Sangesbrüder und der herzliche Applaus des Publikums.

Die Musikfreunde dürfen sich unterdessen schon auf das nächste Highlight freuen: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Februar, lädt das Blasorchester Borgloh zum Konzert in die Sporthalle Borgloh ein.