Mit viel Liebe zum Detail baut Holger Laske jedes Jahr von Ende November bis Anfang März seine Miniatur- Winterlandschaft im Wohnzimmer auf. Foto: Monika Vollmer

Bad Rothenfelde. Tiefausläufer bringen zurzeit kräftigen Schneefall in den Alpenraum. Bislang blieben Osnabrück und der Südkreis verschont, doch in Bad Rothenfelde gibt es ein Haus, in dem die Schneefallgrenze bereits im November auf unter 100 Meter sinkt. Familie Laske verwandelt seit 25 Jahren ihr Wohnzimmer in eine verträumte Winterlandschaft.