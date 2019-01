Bad Rothenfelde. Das Glück war mit den Grünen: Das Los entschied in der ersten Ratssitzung des neuen Jahres über die Zuteilung eines Sitzes im Verwaltungsausschuss.

Am 11. Dezember hatte Ratsmitglied Dirk Dreyer schriftlich seinen Wechsel von Bündnis 90/Die Grünen zur FDP/Striedelmeyer-Gruppe verkündet. Die dadurch veränderten Kräfteverhältnisse im Rat – die FDP/Striedelmeyer-Gruppe hat nun drei anstelle von zuvor zwei Sitzen und liegt damit gleichauf mit den um einen Sitz geschrumpften Grünen – haben Folgen: Das Los musste darüber entscheiden, welcher Seite der bislang von den Grünen als drittstärkster Kraft gestellte Sitz im Verwaltungsausschuss zukommt.





Doch bevor der Ratsvorsitzende Edmund Tesch als Glücksfee einen von zwei neutralen Umschlägen zog, kam deutliche Kritik aus dem Reihen der SPD: Dirk Dreyer sei nicht über Direktmandat, sondern über die Liste der Grünen in den Rat gewählt worden, erinnerte Jens Brinkmann. Mit seinem Wechsel trete er das Wählervotum mit Füßen. „So ein Verhalten ist inakzeptabel“, so Brinkmann weiter. Dreyer selbst verwies auf einen Sachstandsbericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. „Das ist rechtlich und demokratisch in Ordnung.“





Respekt vor Wählerwillen

„Es geht um Respekt vor dem Wählerwillen“, hielt Michael Beetz (Bündnis 90/Die Grünen) dagegen. Fraktionskollege Dirk Lange-Mensing zeigte sich zudem „irritiert, dass wir sang- und klanglos verlassen wurden ohne direktes Gespräch“. Ihrer Hoffnung auf eine sachliche Zusammenarbeit brachte Anna Kebschull zum Ausdruck. Sie versprach im Namen der Fraktion: „Wir werden die Wählerstimmen weiter mit vollem Elan in den Rat einbringen.“





Im Tourismusausschuss wird die Fraktion dabei nun von Dirk Lange-Mensing vertreten. Das Los entschied zudem, dass die Grünen auch den Vorsitzenden des Ausschusses vorschlagen können. Sie verzichten jedoch auf eine Besetzung aus den eigenen Reihen und schlagen stattdessen Susanne Pohlmann (CDU) als neue Vorsitzende vor. Bislang hatte diesen Posten Dirk Dreyer inne. Von ihm wird die FDP/Striedelmeyer-Gruppe künftig im Finanzausschuss vertreten.

Entlastung bei Straßenreinigung

Ohne weitere Diskussion verabschiedet wurde danach der Jahresabschluss 2017 und der Wirtschaftsplan 2019 von Abwasserbeseitigungsbetrieb und Wasserwerk. Die Abwassergebühren betragen in 2019 für Schmutzwasser unverändert 2,19 Euro je Kubikmeter, für Niederschlagswasser pro Jahr 22 Euro (bislang: 16,50 Euro) je Berechnungseinheit von 50 Quadratmetern.

Der Preis für Frischwasser bleibt unverändert bei 1,50 Euro netto (brutto: 1,61 Euro) je Kubikmeter. Eine Entlastung gibt es für die Bürger bei der Straßenreinigung: Für Anliegergrundstücke sind in 2019 nur noch 1,44 Euro je Meter Straßenfront zu zahlen. Zuvor waren es 2,04 Euro. Hinterlieger zahlen 1,20 Euro je laufendem Meter Frontlänge anstelle von zuvor 1,80 Euro.

Kastrationspflicht für freilaufende Katzen

Einhellig positiv bewerteten die Fraktionen den Erlass einer Verordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen in Bad Rothenfelde. Sie müssen künftig gechipt und kastriert werden: Die Verordnung sei eine administrative Unterstützung für das „Pfötchenteam“, betonte Karl-Heinz Twelkemeyer. Denn dank des Chips brauchen aufgegriffene Katzen dann nicht mehr ins Tierheim gebracht zu werden. Ein einhellliger Dank galt unterdessen den Aktiven des „Pfötchenteams“ für ihren ehrenamtlichen Einsatz.