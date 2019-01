Der Höhepunkt des halbstündigen Programms ist das Feuerspucken, bei dem vor allem auf die unterschiedlichen Winde und Böen geachtet werden muss. Foto: Sina-Christin Wilk

Bad Rothenfelde. Das wöchentliche Lichtermeer ist mittlerweile fester Bestandteil des Rahmenprogramms des Carpesol in Bad Rothenfelde. Am Freitagabend war nun erstmals Gaukler Olaf to Ossenbrügge mit seiner Feuershow zu Gast und heizte den Besucher trotz regnerischen Wetters gehörig ein.