Bad Rothenfelde. Mit Stern und Spendendose machen sie sich auf den Weg: Überall im Südkreis ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus.

Im katholischen Pfarrheim St. Elisabeth bereiteten sich am Donnerstag die Sternsinger aus Dissen und Bad Rothenfelde auf ihren Einsatz vor. „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen Aktion, die beispielhaft Kinder mit Behinderungen in Peru in den Mittelpunkt stellt. Mitten im Armenviertel der peruanischen Hauptstadt Lima liegt Yancana Huasy. Die vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützte Einrichtung fördert Kinder und Jugendliche mit Behinderungen insbesondere aus armen Familien.

Neben fachkundiger Therapie und Förderung setzt sich die Einrichtung seit ihrer Gründung 1981 auch für die Rechte von Kindern mit Behinderung, für Inklusion und für die Sensibilisierung von Eltern, Lehrern und Mitschülern ein. Ein Film über Yancana Huasy führte die Sternsinger nach Lima und zu Kindern wie der achtjährigen Ángeles. Wegen einer angeborenen Muskeldystrophie ist sie auf den Rollstuhl angewiesen – und auf die Therapien, die sie in der Einrichtung bekommt.

Ausgrenzung statt Förderung

Doch weltweit haben noch immer allzu viele Kinder mit Behinderungen keine Chance auf eine Förderung, erfuhren die Sternsinger im Film. Viele werden ausgegrenzt oder gar aus Scham von ihren Eltern versteckt. Ihnen zu helfen, ist ein Anliegen der Sternsinger-Aktion, für die sich in Bad Rothenfelde und Dissen über 50 Jungen und Mädchen nach dem Vorbild der Weisen aus dem Morgenland auf den Weg machen.

Gold, Weihrauch und Myrrhe haben sie zwar nicht dabei, wenn sie in ihren malerischen Gewändern von Haus zu Haus gehen. Dafür ist ein Stück Kreide aber stets griffbereit, um den traditionellen Segensspruch an die Häuser zu schreiben: C+B+M für „Christus mansionem benedicat“, umrahmt von der Jahreszahl 2019. „Das ist vielen Menschen ganz, ganz wichtig“, erklärte Hiltrud Höge von der Kirchengemeinde St. Elisabeth. „Sie warten bereits auf euch und sind glücklich, dass ihr kommt.“

Gottesdienst um 9.30 Uhr

Der Tag für die Sternsinger beginnt früh: Um 8.40 Uhr treffen sie sich am Sonntag im Bad Rothenfelder Pfarrheim, um in ihre Gewänder zu schlüpfen. In einem Gottesdienst, der um 9.30 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche beginnt, lassen sie sich dann aussenden, um Segen zu bringen und ein Segen für andere zu sein.