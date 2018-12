Bad Iburg. Mehr als 50 Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbständig entscheiden und erledigten konnten, hat Margarete Maier aus Bad Rothenfelde in den vergangenen 17 Jahren als ehrenamtliche Betreuerin unterstützt. Jetzt wurde sie für dieses Engagement ausgezeichnet.

Wie das Amtsgericht Bad Iburg weiter mitteilte, führt Margarete Maier aktuell sechs Betreuungen. Für dieses besondere gesellschaftliche Engagement wurde sie im Amtsgericht Hannover von Justizstaatssekretär Stefan von der Beck ausgezeichnet.

Ein Segen

Er begrüßte rund 30 ehrenamtlich tätige Betreuerinnen und Betreuer aus ganz Niedersachsen und dankte ihnen für ihr wichtiges gesellschaftliches Engagement. Diesem Dank schloss sich Susanne Kirchhoff, Direktorin des Amtsgerichts Bad Iburg, ausdrücklich an: „Jeder von uns kann in eine Lage kommen, in der er seine Angelegenheiten nicht mehr selbständig regeln kann. Dann ist es ein Segen, dass es Menschen wie Margarete Maier gibt, die ehrenamtlich unterstützen.“ Mehr aus Bad Iburg im Netz

Gemeinsam mit Ludger Koopmann vom Betreuungsverein des Sozialdienstes katholischer Frauen und Melanie Grote von der Betreuungsstelle des Landkreises hatte sie dem Justizministerium vorgeschlagen, Margarete Maier für ihr langjähriges Engagement zu ehren – stellvertretend auch für die übrigen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer beim Amtsgericht Bad Iburg. Mehr aus Bad Rothenfelde