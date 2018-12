Bad Rothenfelde. Den Anspruch, auf „Himmlische Weihnachten“ einzustimmen, haben Christoph Alexander und seine Freunde nur bedingt erfüllt.

Fazit auch einiger Besucher: Ordentliches Repertoire, Geige und Saxophon gut gespielt, schön gesungen, aber „viel zu laut“, selbst nachdem sie ihre Hörgeräte herausgenommen habe, berichtete eine ältere Dame. Sie war zusammen mit drei Freundinnen ins „Haus des Gastes“ gekommen. Das Publikum umfasste 30, vorwiegend ältere Personen, ein „exklusiver Kreis.“

Playback-Konserve

Am Eingang versprach ein Roll-up-Display eine Top-Veranstaltungstechnik. Der knallende Funktransmitter der akustischen Geige konnte damit kaum gemeint gewesen sein, ebenso wenig das Gesangsmikrofon. Das trug während der Moderation jedes Schmatzgeräusch ungefiltert in den Saal. Ein Tontechniker am Mischpult hätte dem Abend sicherlich gut getan. Die E-Violine war meist übersteuert. Bei „Oh Holy Night“ war sie dankenswerterweise zurückgenommen. Eines der wenigen Stücke, in denen Alexander wirklich glänzen konnte. Schade nur, dass sich die eingespielte Playback-Konserve als so dominant entwickelte, dass Marek Zippel mit seinem Bogen schon fast asynchron streichend wirkte. Das Playback, nicht selten mit Glöckchengeläut arrangiert, ließ die Grenzen zwischen Kunst und Kitsch dramatisch verschwimmen.





Von Souveränität zeugte auch nicht gerade, dass Alexander seine Moderationstexte gleich zweimal verlegt hatte und sich, vielleicht auch deshalb, im Ablaufplan etwas verirrt hatte, wie er kleinlaut zugab. Da Alexanders Blick nahezu durchgehend am Notenständer klebte, dürfte sich das Publikum nicht sehr geliebt vorgekommen sein. Der Eindruck verfestigte sich zur Gewissheit als die im Programm angekündigten Zugaben einfach ausblieben.





Belanglos wirkten die ins Adagio eingewebten Textfragmente. „Mele Kalikimaka“, dem hawaiianischen Weihnachtsgruß hatte vor allem Bing Crosby zu Weltruhm verholfen, vermittelte als Playback-Version schon Karaoke-Flair. Da half auch nicht mehr, dass Alexander zweimal nachregelte. Wohltuend anmutig dagegen „Baby it´s cold outside“ mit einem Duett zwischen Janusz Bulka und Marek Zippel, also zwischen Geige und Saxophon, wobei ein völliger Verzicht auf E-Piano und Playback wünschenswert gewesen wäre.