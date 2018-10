Ein interessiertes Publikum lauschte dem Autor und Dichter Heinz Zeckel. Foto: Dominik Lapp

dola Bad Rothenfelde. Zum 15. Mal hatte das Bad Rothenfelder Literaturforum am Mittwoch zum offenen Gedichtabend in die Buchhandlung Beckwermert eingeladen. 23 Interessierte waren in den gut gefüllten Laden gekommen, um Gedichte und Geschichten zu hören oder selbst vorzulesen. Die Moderation des Abends hatte der Bad Iburger Autor und Dichter Heinz Zeckel übernommen, der sympathisch und locker durch den Abend führte.