Glandorf. Personalmangel macht sich in der Hotel- und Gastronomiebranche breit. Außerhalb der Ballungszentren wird die Situation nicht leichter. Auch Torsten Trusch, Besitzer der Bäckerbörse, kennt die Situation. Als nächstes möchte er mit Bannern um Arbeitskräfte werben.

Foto: Michael Gründel



Es gab Zeiten, da fürchtete der Besitzer der Bäckerbörse Torsten Trusch nichts mehr als die Gästeflaute. Heute fürchte er den Tag, an dem er nicht mehr alle seine Gäste bewirten kann. Um das zu verhindern, tut er fast alles, setzt von der vollautomatischen Besteckpoliermaschine bis zur Pizzaausrollmaschine auf technische Hilfen. Denn es gibt immer weniger Personal für den Sevicebereich und die Küche. Gesucht hat er schon per Zeitungsinserat und Flyer – bald will er zum Straßenbanner greifen. Noch sei die Situation nicht dramatisch, die Personaldecke sei aber dünn. Sebastian Zöppel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Osnabrück hat schon oft davon gehört: "Das ist ein ganz massives Problem".

Und das obwohl laut Dieter Westerkamp vom Dehoga Osnabrück es sich um einen "tollen Beruf" handele, der aber "Überzeugungstäter" brauche. Sowohl im Bereich der Fachkräfte als auch bei Jobbern. "Es ist ein sehr kommunikativer Beruf", sagt Heidi Wortmann, Inhaberin des Hotel Noltmann Peters. Man lerne besondere Menschen kennen, die in Erinnerung bleiben, inspirieren. "Das kann sehr bereichern", betont sie genau wie Torsten Trusch: "Man kommt mit so vielen Leuten in Kontakt", sagt er. Das präge und stärke das Selbstwergefühl: "Wer bei uns gearbeitet hat, kommt in der ganzen Welt durch". Und diese stehe auch offen, wie Dieter Westerkamp betont: Denn vor allem Fachkräften hätten mit einer Ausbildung die Chance zu einer internationalen Karriere.



"Ein schleichender Prozess" Dieter Westerkamp, Dehoga Osnabrück

Viele Vorteile also, die offenbar immer weniger Menschen für sich beanspruchen. "Ein schleichender Prozess", wie Dieter Westerkamp, Geschäftsführer des Dehoga Osnabrück, erklärt. Den einen Grund dafür gebe es nicht. Doch in den vergangenen Jahren sei die Beschäftigungssituation insgesamt gut gewesen. Das mache sich in einer Branche bemerkbar, in der die Menschen arbeiten, wenn andere Freizeit haben. Für Sebastian Zöppel liegt auch dort der Hund begraben: "Es ist ein Beruf, bei dem man im sozialen Bereich verzichten muss". Das müsse sich auch im Portemonnaie bemerkbar machen, fordert der Gewerkschaftler. Denn die jüngere Generation sei "sehr wohl bereit" zu verzichten.



Außerhalb der Ballungszentren: Schwierig

An dieser Schraube hat auch Torsten Trusch schon gedreht. Doch für Betriebe außerhalb von Ballungszentren wird die Situation nicht einfacher. "Die Infrastruktur ist teils nicht vorhanden, der Weg ist weit", erläutert Dieter Westerkamp. Das beträfe einmal den reinen Arbeitsweg; aber auch die Möglichkeit nach der Arbeit seine Freizeit zu gestalten: "Je weiter die Fläche, umso schwieriger ist es". "Viele junge Leute machen heute keinen Führerschein mehr", berichtet auch Torsten Trusch. Er bringt seine Mitarbeiter deshalb manchmal nach Hause, oft bilden sie auch Fahrgemeinschaften. Und doch: Die Hemmschwelle ist hoch, viele würden sich die Arbeit nicht zutrauen, obwohl er jedem viel Zeit zum Einarbeiten ließe. "Wir suchen auch nicht nur Studenten, auch Mütter zum Beispiel haben früher bei uns gejobbt, heute nicht mehr".

Der Gast soll davon natürlich nichts bemerken. Daher wird der Arbeitsdruck bei Besitzern und Personal insgesamt höher. Torsten Trusch versuchen den Personalmangel oft auch durch persönlichen Einsatz auszugleichen: "Das geht auch auf die Knochen", sagt der Besitzer der Bäckerbörse hat Spaß an seiner Arbeit: Aber er hat nun seit vier Wochen ohne einen freien Tag gearbeitet. Auf Dauer gehe das nicht. Deshalb hofft er auf Bewerber; möglichst bald.