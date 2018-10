Bad Rothenfelde. Die Bahnhofstraße in Bad Rothenfelde wird zum Teil saniert. Ab Montag, 15. Oktober, wird sie daher zum Teil, ab November dann komplett gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Die Fahrbahndecke auf dem Teilstück der Bahnhofstraße zwischen dem Erlenweg und der Lindenallee/Ecke Stönner wird erneuert. Um das zu ermöglichen, ist sind zwischen dem 15. Oktober und dem 2. November Sanierungsmaßnahmen geplant, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Bad Rothenfelde.



Umleitungsempfehlungen

Zunächst wird der Straßenabschnitt lediglich teilweise gesperrt. Bis zum 29. Oktober regelt eine Ampel den Verkehr, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Zwischen Dienstag, 30. Oktober, und Freitag, 2. November, soll der komplette Abschnitt voll gesperrt werden. In dieser Woche wird der Verkehr über die Lindenallee umgeleitet.

Um den Verkehrsfluss während der Sanierungsmaßnahme zu entzerren, gibt die Gemeinde Bad Rothenfelde zudem Umleitungsempfehlungen für die Strecke nach Dissen und zum Bahnhof. Diese seien nicht ausgeschildert, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Eine Karte der Gemeinde weist jedoch den Weg.

Der Umleitungsvorschlag eins, der mit der grünen Markierung in der Karte eingezeichnet ist, betrifft die Anwohner der Straßen westlich und östlich der Osnabrücker Straße. Diese sollten die Bahnhofstraße komplett meiden und statt dessen an der Osnabrücker Straße/Timmern entlang Richtung Dissen fahren.

Der Umleitungsvorschlag zwei (blaue Markierung) betrifft die Anwohner des Bereichs Erlenweg, Buchholzstraße, Wiekstraße, Am Hurrelhof und Am Kalwerkamp über die Lindenallee oder den Heidländer Weg zum Niedersachsenring.

Für Anwohner des Helferner Esch gilt der Umleitungsvorschlag drei fahren. Wie gewohnt können sie weiterhin über den Westfalendamm und den Niedersachsenring. fahren.

Umleitungsvorschlag vier: Die Anwohner der Münsterschen Straße und des Bereichs Brunnenstraße fahren über den Aschendorfer Kreisel zum Niedersachsenring in Richtung Dissen.

Zudem kann der Parkplatz vom Lidl nur über die Lindenallee erreicht werden.



Bushaltestelle verlegt

Außerdem wird die Bushaltestelle während der Vollsperrung um wenige Meter verlegt. Während der Sanierungsmaßnahme auf der Bahnhofstraße wird zwischen der Wiek- und Buchholzstraße eine Parkverbotszone eingerichtet.