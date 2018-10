Bad Rothenfelde. Die Ulla Meinecke Band spielte am Freitag im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde. Die 65-jährige Sängerin und ihre Begleitmusiker verknüpften Songs und musikalisch untermalte Erzählungen zu einem dichten, mitreißenden Konzert.

Ulla Meineckes Stimme ist dunkel nach mehr als 40 Jahren auf der Bühne, der jugendliche Glanz ist verschwunden. Aber ausdrucksstark ist sie, und geeignet, um alles zu sagen und zu singen, was die Sängerin zu erzählen hat. Und das ist Einiges: Seit 1977 hat Meinecke zahlreiche Alben veröffentlicht, dazu drei Bücher seit 2005. Aus soviel Stoff sollte sich mit Leichtigkeit ein Abend bauen lassen, der Fans glücklich macht.



Und das gelingt Ulla Meinecke spielend, wie sie im Haus des Gastes beweist. Ausgesuchte Songs aus ihrer eigenen Feder verbindet sie durch humorige bis poetische Reflexionen, dazu kommen Stücke ihrer eigenen Helden. Das Ganze ergibt ein Programm mit Sogwirkung, das auch für Zuhörer funktioniert, die Ulla Meineckes Werk nicht in- und auswendig kennen. Auch wenn der Großteil der Zuschauer in Bad Rothenfelde das tut.

Keyboard-Burg und Mini-Schlagzeug

Die Multiinstrumentalen Ingo York und Reinmar Henschke bereiten egofrei den musikalischen Boden, auf dem Ulla Meinecke sich bewegt. York wechselt zwischen Gitarre und Bass, spielt Mundharmonika und bedient mit den Füßen ein Mini-Schlagzeug. Henschke entlockt seiner Keyboard-Burg alles, was nötig ist an Sounds. Auszug: 80er-Synthies, Piano, E-Piano, Orgel. Außerdem liefern beide treffsichere Harmoniestimmen, oft höher als Meinecke, die sich heute am wohlsten fühlt im unteren Drittel ihrer Range, da wo die Stimme verrucht kratzt und schnurrt, besonders gut zu hören etwa bei „Süße Sünden“.

Weiter oben muss die Sängerin sich anstrengen. Aber auch das klappt: das Mikro weiter weg, etwas Druck, so kommen auch die schwierigen Stellen sicher raus. Überhaupt verfestigt sich im Verlauf des Konzerts der Eindruck von immer noch flexiblen Stimmbändern. Beim ruhigen „Hafencafé“, nur mit Bass und Piano arrangiert, wechselt Meinecke etwa kurz in eine weiche Kopfstimme, die man kaum erwartet hätte angesichts des sonst leicht fauchenden Gesangs.

Deutsch-amerikanische Freundschaft

Überzeugend, unabhängig von der Musik: die Finesse, mit der Ulla Meinecke und Band das Konzert im Fluss halten. Denn trotz vieler gesprochener Passagen ist es das zu jeder Zeit. Meinecke spricht über Vieles: das Altern, ihre Idole, Liebesgeschichten, und immer untermalten Ingo York und Reinmar Henschke die Erzählungen mit leisen Jams, mal bluesig, mal chansonartig, die mit Abschluss der Spoken Word-Teile nahtlos in die Songs münden. Als das Trio sich verbeugt nach dem soulig rausgehauenen „Frau nach Mitternacht“, wundern die Gäste sich, dass das Konzert schon vorbei sein soll.

Ist es ja auch noch nicht. „Tänzerin“ kommt als erste Zugabe, ist der Höhepunkt des Abends und garantiert weitere Forderungen. Den Deckel drauf macht Ulla Meinecke mit einem Plädoyer für Demokratie, deutsch-amerikanische Freundschaft und mit einer abschließenden Verbeugung vor dem „Picasso of song“ (Leonard Cohen über Bob Dylan), stilecht mit rumpelnder Rockbegleitung und Mundharmonika: Like A Rolling Stone.