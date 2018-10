Bad Rothenfelde. Vor zwei Jahren wurde die Insolvenz des Hauses Deutsch Krone Bad Rothenfelde bekannt. Nun zieht ein neuer Pächter ein. Ein Eigentümer für das Restaurant und einige der Zimmer wird weiterhin gesucht.

„Wir investieren 25 000 Euro der Insolvenzmasse in die Immobilie, zudem nimmt der neue Pächter auch selbst Geld in die Hand“, berichtet Rechtsanwalt Frank Krüger. Denn ohne eine Renovierung des ehemaligen Restaurants im Haus Deutsch Krone Bad Rothenfelde habe sich die Suche nach einem Käufer als schwierig erwiesen. Die Hotelgesellschaft musste im Sommer 2016 Insolvenz anmelden. Hintergrund war ein Streit

zwischen dem Hotelbetrieb und der Verwaltungsgesellschaft, bei dem es um die Höhe der Nebenkostenabrechnung ging. Während dieses „Grundproblem“ gelöst worden sei, fand sich jedoch kein neuer Eigentümer für den Hotelkomplex, der nicht nur aus dem nun seit zwei Jahren leer stehenden Restaurant besteht. Auch ein Drittel der 156 Appartements in dem Gebäude gehört dazu. Die restlichen Appartements gehören Privatpersonen.

Der neue Pächter

Das Blatt wenden soll nun der neue Pächter: Denis Sadakov eröffnet das griechische Restaurant Dyonysopolis. Ein Koch mit Kämpferherz, der Kochen wie das Leben als eine Art Kunstform sieht. Die Renovierungen ist gerade im vollen Gange. Um das beste aus ihnen herauszuholen, setzt der Koch, der zuvor in Bad Laer ein

Restaurant führte, auf gute Freunde und Improvisation. An eine der Fensterfronten haben sie eine kleine Erhöhung gebaut, auf der Tische und Stühle stehen können. „Hierfür haben wir das Holz einer Garagenholzverkleidung gekauft, bearbeitet und genutzt“, sagt Denis Sadakov.



Viel ist zu tun in einem Restaurant, das nun seit zwei Jahren leer steht. Die Böden werden herausgenommen,

Wandverkleidungen entfernt, die Toiletten und die Küche wieder instand gesetzt. Und gestrichen: Naturfarben, Weiß und das Blau blühender Minze sind die Farben seiner Wahl. Von Anfang an sah Denis Sadakov weniger die Herausforderung als das Potenzial, das in dem Restaurant steckt – und vor allem die Möglichkeiten, seine Träume zu erfüllen: „Ich stand hier auf der Terrasse und wusste: Das ist der Ort, an dem ich neu anfangen möchte“, erinnert er sich an das erste Treffen mit dem Makler vor Ort. Diese Inspiration, die er an diesem Tag erlebte, möchte er weitergeben: „Das ist meine Motivation, das gibt mir Kraft.“

"Wir essen Tomaten im Winter, das geht eigentlich gar nicht". Denis Sadakov

„Es geht darum, alles mit Liebe zu tun“, erklärt auch seine Mutter Gabriela Herberg, sich selbst als ein Teil der Natur, des Ganzen zu sehen, ganz im Sinne Dionysos’, dessen Bilder über der Theke hängen. Für die beiden nicht nur eine Frage der Reduktion – sondern eine Lebenseinstellung; auch wenn es um Ernährung geht: „Wir essen Tomaten im Winter, das geht eigentlich gar nicht“, erklärt Denis Sadakov das Konzept. Und dafür soll sein griechisches Restaurant in Zukunft stehen: saisonale Gerichte, möglichst viel selbst gemacht. „Wir backen das Brot, wie es uns unsere Oma gelehrt hat.“ Daraus entstehe dann zum Beispiel auch Paniermehl. Gekauft werden möglichst nur unverarbeitete Lebensmittel. Etwa zehn Gerichte plant er derzeit für die Speisekarte des griechischen Restaurants. Eine Eröffnung ist in diesem Jahr vorgesehen.