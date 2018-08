Irish Folk mit The Stokes im Haus des Gastes in Rothenfelde CC-Editor öffnen

Pur und unverfälscht spielen The Stokes den Irish Folk am Freitag in Rothenfelde. Foto: Melanie Hohmann

Bad Rothenfelde. Musik in der Tradition der Dubliners spielt die Irish Folk-Band The Stokes am Freitag, 10. August, im Haus des Gastes in Bad Rothenfelde. Das Trio kann auf eine Erfahrung von über 700 Konzerten zurückgreifen.