Bad Rothenfelde. Unbekannte haben in dieser Woche in Bad Rothenfelde vier Bienenvölker zerstört.

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, kippten die Unbekannten die Holzkästen von einer Plattform in einem Waldgebiet an der Straße Heidland. Die Völker waren am Rand eines Waldweges platziert – gegenüber der Gaststätte des Campingplatzes, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.