Bagger reißt Gasleitung in Bad Rothenfelde auf

Wegen einer beschädigten Gasleitung musste am Dienstag die Feuerwehr in Bad Rothenfelde ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Bad Rothenfelde. Bei Baggerarbeiten in der Straße „In der Bauerschaft“ in Bad Rothenfelde hat es am Dienstagabend eine Panne gegeben: Eine Gasleitung wurde beschädigt.