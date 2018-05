Bad Rothenfelde. Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen heute 26-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Angeklagte hatte in einem Supermarkt in Dissen Kosmetika gestohlen, um sie später weiterzuverkaufen.

Kosmetikprodukte im Wert von rund 280 Euro hatte der junge Mann im vergangenen September in einem Supermarkt in der Dieckmannstraße in Dissen in seine Jackentaschen gesteckt und dann ohne zu zahlen die Kasse passiert. Der Angeklagte zeigte sich geständig: „Ich gebe es zu.“ Eigentlich hatte er beabsichtigt, die Waren anschließend weiterzuverkaufen. Doch dazu sollte es nicht kommen – der Mann wurde noch im Eingangsbereich des Marktes gestellt. Die Waren gingen unbeschädigt an den Eigentümer zurück.

Finanzielle Probleme

Er habe zu dem Zeitpunkt finanzielle Probleme gehabt, da er nicht einmal Arbeitslosengeld bekommen habe, erklärte der Angeklagte. Aus diesem Grund habe er damals auch die Miete seiner Wohnung nicht gezahlt. „Ich hatte kein Geld für Essen, Trinken und Zigaretten.“

Der Angeklagte habe durch den Diebstahl seinen Lebensunterhalt verdienen wollen und sei damit gewerbsmäßig vorgegangen, argumentierte die Staatsanwältin. Angesichts von vier Voreintragungen im Strafregister des 26-Jährigen hielt sie eine Geldstrafe nicht mehr für ausreichend. Da der junge Mann auch bereits einschlägig in Erscheinung getreten sei, komme nur eine kurze Freiheitsstrafe in Betracht. Vier Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten, hielt sie für den Diebstahl für angemessen. Der Verteidiger des Mannes schloss sich dem Antrag an. Mehr aus Dissen im Netz

Gemeinnützige Arbeit

Das Gericht blieb einen Monat unter diesen Anträgen. „Ich meine, dass man es hier bei drei Monaten belassen kann“, resümierte der Richter. Die Bewährungszeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. Auch soll dem Mann während dieser Zeit ein Bewährungshelfer zur Seite stehen. Darüber hinaus erteilte das Gericht eine Arbeitsauflage von 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

