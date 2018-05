iza Bad Rothenfelde. Anlässlich des Jubiläums präsentierten die Organisatoren die Bad Rothenfelder Mini-Olympiade im neuen Look. Die 10. Auflage der Sport- und Spielveranstaltung fand dieses Mal nicht wie zuvor im Rosengarten, sondern im Konzertgarten statt. Hunderte Besucher beteiligten sich an den sportlichen Aktivitäten und genossen das reichhaltige Programm in der Konzertmuschel.

Die Veranstaltung hat einen Rahmen bekommen, den auf der einen Seite das Uhrentor des Konzertgartens und auf der gegenüberliegenden die Rückfronten der Reha-Klinik und des Kurhauses bilden. „Das Ganze macht die Sache geschlossener, familiärer“, fand Kai Mäscher vom Gesundheitszentrum Living, das zusammen mit dem Teuto Express und der Gemeinde Bad Rothenfelde das Veranstalterteam bildet. Am früheren Platz im Rosengarten hatte die Mini-Olympiade im Gegensatz immer etwas auseinandergerissen gewirkt, so dass sich der Besucherstrom manchmal etwas verlief.

Gesundheit und Sport

Jetzt präsentierte sich dem Besucher ein zusammenhängendes Bild. Vom Eintritt durch das Tor an begann die Reihe der Informations- und Mitmachstände. Dahinter befand sich die Konzertmuschel mit den Sitzreihen, von wo aus das umfangreiche Bühnenprogramm der Veranstaltung verfolgt werden konnte. Im hinteren Bereich waren Stände mit einem reichhaltigen gastronomischen Angebot aufgebaut.

Salti auf der Airtrack-Matte des TuS

Mitveranstalter Mäscher freute sich über die Teilnahme von rund 30 Anbietern, die im weitesten Sinne aus den Feldern Gesundheit und Sport kamen. Viele der Info-Stände waren gleichzeitig Spielstätten, so konnte etwa beim Schützenverein Heidland-Strang die eigene Treffsicherheit unter Beweis gestellt oder auf der Airtrack-Matte des TuS Bad Rothenfelde Salti geübt werden. Einige Meter weiter standen Trainer des TuS Solbad Ravensburg bereit, Kindern und Jugendlichen Grundzüge des Ringens zu vermitteln.

Mittelalterliche Show-Schwertkampf

Dicht umlagert war an beiden Tagen die Konzertmuschel, wo Moderator Cisco Steward am laufenden Band Künstler und Sportgruppen ansagte. Unter anderem traten dort am Samstag die Sängerin Maribel mit Songs aus den Charts und Francisco Pereira an, der Hits im Salsa-Sound sang. Am Sonntag begann die Veranstaltung mit einem evangelischen Gottesdienst. Dem folgten wieder Sport- und Musikgruppen, ein Show-Schwertkampf von Angehörigen des Mittelaltermarkts, der im Kurpark sein Lager aufgeschlagen hatte, sowie als Höhepunkt der Auftritt der Rock ´n Roll-Band Danny and the Chicks, der gleichzeitig das Ende des Programms darstellte.