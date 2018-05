Bad Rothenfelde. Sechs Vereine, sechs Ideen: 5000 Euro stehen in Bad Rothenfelde für die Belange der Vereine zur Verfügung. Doch was soll mit dem Geld geschehen? Einige Vertreter sprechen ihre Ideen an. Sie machen auch deutlich: Es wird immer schwieriger Nachwuchs zu finden.

Ein Ziel des SV Bad Rothenfeldes sei daher: „Mehr Kinder zum Fußballspielen zu animieren und sie langfristig an den Verein zu binden“, so Markus Eckhoff, der das Wort für seinen Verein ergriff – und auch berichtete, dass zu diesem noch immerhin 16 Juniorenmannschaften zählten. Mehr Kinder erforderten auch mehr ehrenamtlich engagierte Menschen. Auch diese zu gewinnen sei nicht immer einfach.

Nachwuchssorgen

Dass es vielen Vereinen ähnlich geht, bestätigen viele der anwesenden Bürger. Sabine Vinke, Sportwartin vom TuS Bad Rothenfelde, berichtete, dass die „Mitgliederzahlen bei Kinder und Erwachsenen gut“ seien. Die Jugendlichen suchten sich aber oft andere Betätigungsfelder. Der Tennisclub Bad Rothenfelde berichtete ähnliches. Denn obwohl der Verein „sicherlich die schönste Anlage im Südkreis hat“, wie Jugendwartin Melanie Kuns augenzwinkernd vermutete, gebe es auch bei ihnen Nachwuchssorgen. Markus Eckhoff begründete dies unter anderem mit dem immer breiter werdenden digitalen Freizeitangeboten und der steigenden schulischen Belastung. Die Vereine möchten den Trend aufhalten. Der Rat der Gemeinde unterstützt diesen Wunsch finanziell. 5000 Euro waren daher auf Antrag der SPD Anfang des Jahres in den Haushalt eingestellt worden. Doch was genau soll damit gemacht werden?

FSJler für Sportvereine?

„Mir persönlich wäre es ein Anliegen, Geld für die Infrastruktur für Kinder einzusetzen“, so Markus Eckhoff. Er stellte ein Konzept des SV Bad Rothenfelde vor, in dem es zum einen darum ging, mit vielen Projekten, Nachwuchs an den Ball zu bringen. Zum anderen sollen und werden derzeit viele Angebote für Trainer geschaffen (Trainerhandbuch, Trainersitzungen). Er setzte sich an dieser Stelle auch für FSJler in Sportvereinen ein, der die Trainer unterstützen könnte.

Jumping Fitness beim TuS

„Wir möchten langfristig attraktiver für Jugendliche werden“, nannte auch Sabine Vinke ein Ziel des TuS Bad Rothenfelde. In Zukunft soll „Jumping Fitness“ angeboten werden. Eine Sportart, die auf dem Trampolin ausgeübt und bislang überwiegend in Fitnessstudios angeboten wird. Die Anschaffungskosten sind relativ hoch. Doch der Sport ist beliebt, es würde sich lohnen.

Nicht zu klein für Tennis

Der TC Bad Rothenfelde möchte auch die Kleinsten für sich gewinnen und Angebote in Kitas aufbauen. In diesem Zusammenhang und grundsätzlich gut für Kinder geeignet sei das Spiel Low-T-Ball, ein Kleinfeldtennis. Entsprechende Utensilien müssten angeschafft werden. Die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) plant einen Schulwettkampf zwischen den Grundschülern aus Dissen, Bad Rothenfelde, Hilter. Pro Natur Lindenallee möchte einen Lehrpfad für Kinder und Jugendliche anlegen. Und die Verkehrswacht Bad Rothenfelde hat sich mit einem Projekt zur Verkehrsfrüherziehung ins Spiel gebracht.

Jeder Verein 833 Euro?

Doch wie soll das Geld auf die Vereine aufgeteilt werden? „5000 Euro, die wir in Aussicht gestellt haben, könnte man vielleicht gerecht auf die Vereine aufteilen. 833 Euro für jedes Projekt“, schlug Onat Temme (SPD) vor. „Das ist schon mal weitergedacht“, so Ausschussvorsitzender Jan Schomborg (CDU), der in Aussicht stellte, dass die Frage weiter diskutiert und besprochen wird.