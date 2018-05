Bad Rothenfelde. Die unterirdischen Solegänge in Bad Rothenfelde wurden feierlich eröffnet. Ein Teilstück wurde so hergerichtet, dass man den uralten Gang trockenen Fuße bestaunen kann. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Der Förderverein zum Erhalt des Gradierwerks hat auch in Zukunft viel vor.

Sie wirkt wie ein Versprechen. Die romantisch anmutende Wendeltreppe, mitten im Kurpark, nahe der Konzertmuschel, Ein Versprechen, dass Bad Rothenfeldes Untergrund keine muffige Luft in dunklen Gängen bereit hält – sondern im Gegenteil: Eine frische Briese. Und so ist es. Ein Hauch von Sole weht den ersten Besuchern der nun begehbar gemachten unterirdischen Gänge entgegen. Ein Blick nach rechts verrät, dass noch vor einem Jahr ein Gang durch die geheimnisvoll anmutenden Solengänge einer Höhlenexpedition glich. An den gemauerten Wänden aus Stein wachsen winzige Kalkzäpfchen. Überall sind neben den modernen Rohren Überreste von Holzrohren zu finden, durch die früher – als alles begann – das kostbare Quellwasser geleitet wurde. Schaut man am Fuße der Wendeltreppe nach links, wird deutlich: Das alles lässt sich nun relativ trockenen Fußes bewundern. Ein Holzsteg führt über den eigentlichen Boden, der mit fußknöcheltiefem Wasser bedeckt ist. Zu sehen ist das übrigens durch Gitterroste, die an mehreren Stellen des Holzstegs eingelassen sind. Das alles wird von Lampen stimmungsvoll beleuchtet.

Baukosten: 100.000 Euro

„Wie wollten Licht ins Dunkel der unteririschen Solegänge bringen“, sagt Angela Damhorst, Vorsitzende des Fördervereins zum Erhalt des Gradierwerks, schließlich während der feierlichen Eröffnung, bei der neben vielen Ratsmitgliedern auch der Vorstand des Fördervereins zum Erhalt des Gradierwerks, Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Rates sowie Susanne Tauss, Geschäftsführerin vom Landschaftsverband Osnabrücker Land und Kreisrat Winfried Wilkens anwesend sind. Der Verein habe es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, die Gradierwerke zugänglich zu machen, sondern auch ein Teil der Solegänge gefahrlos für Besuchergruppen zu öffnen. Denn wo lässt sich die Geschichte der Gemeinde besser erzählen, als an dem Ort, an dem alles begann? 100.000 Euro waren notwendig, um das zu ermöglichen. 70.000 Euro brachte der Verein, dessen Mitglieder auch selbst Hand anlegten, selbst auf, 10.000 Euro steuerte die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung bei, 5.000 Euro der Landschaftsverband Osnabrücker Land, 1.000 Euro die Volksbank Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle. Die Kurverwaltung Bad Rothenfelde GmBH steuere 30.000 Euro dazu.

Zukunftsaussichten

Die architektonische Herausforderung nahm Bauingenieur Florian Reich an, aus dessen Feder das Konzept stammt: „Wir möchten auch einen weiteren Teil der Solegänge begehbar machen, sobald genügend Mittel zur Verfügung stehen“, berichtet er. Klaus Rehkämper ist bereits überzeugt, appelliert aber auch, an die zahlreich erschienenen Zuhörer weiterhin mitzuhelfen: „Ich kann Sie nur animieren, das Projekt weiterhin zu unterstützen“. Doch zunächst einmal heißt es: Das Erreichte zu genießen. Ein eigenes Bild wird sich in naher Zukunft jeder selbst machen können. Es sollen regelmäßige Führungen angeboten werden. „Gehen Sie hinein“, lädt Angela Damhorst zu einer Stippvisite in Bad Rothenfeldes Unterwelt ein: „Und lassen Sie sich vom geheimnisvollen Flair der Solegänge einfangen“.