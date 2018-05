Bad Rothenfelde. Die niedersächsischen Landesforsten überlassen nun zehn Prozent ihrer Wälder der Natur. Eines dieser Gebiete liegt im Bad Rothenfelder Waldgebiet „Kleiner Berg“. Wolfgang Meyer, der neue Förster im Revier, spricht von einem „historischen Ereignis“.

Denn lange Zeit gab es ihn auch noch in Deutschland: Den Urwald. „Doch mit der Zeit stieg der Holzverbrauch an, die Menschen brauchten viel Brennholz“, berichtet Rainer Städing, Pressesprecher der Landesforsten Niedersachsen. Die Folge: Urwälder verschwanden, Nutzwälder entstanden – und damit der von Menschenhand geformte Wald. „Wir nutzen heute unsere Wälder aber unter Berücksichtigung der wichtigen Naturschutzaspekte und das ist auch gut so“, betont Wolfgang Meyer. Ein großer Teil seines Reviers wird nach wie vor forstwirtschaftlich genutzt, Bäume werden aufgeforstet und herausgenommen, wenn das Holz nutzbar ist. „Viele Menschen haben früher gehungert und trotzdem Bäume für ihre Nachkommen gepflanzt“, so der Revierförster. Gerade ist er bei einer Baumgruppe angekommen. Ein Altbaum, daneben Totholz. Natürlich werden auch schon jetzt in Nutzwäldern immer wieder besonderer Lebensräume als höhlenreiche Habitatbaumgruppen erhalten. Trotzdem geht es in Zukunft im Landesforst auf dem Kleinen Berg noch einen Schritt weiter: Ein Urwald wird geschaffen. Bis 2020 darf Wolfgang Meyer noch eingreifen. Danach wird auf der etwa 35 Fußballfelder großen Fläche alles der Natur überlassen.

Pilze: Tod eines Baumes

„Dafür hat das Land einen ganz großen Schluck aus der Pulle genommen, verzichtet auf viel Geld“, sagt der neue Revierförster. Nicht ohne Stolz übrigens. Denn durchaus auch aus finanzieller Hinsicht wertvolle Bäume werden von nun an stehen gelassen, bis sie uralt, morsch und hohl werden. Was auf dem Holzmarkt nichts mehr einbringt, ist für die Natur ungemein wertvoller. Wolfgang Meyer zeigt auf eine Buche, von der nur noch ein Baumstumpf übrig ist. Pilze wachsen aus der Rinde. „Sie sind letztendlich der Tod eines jeden Baumes“, sagt Wolfgang Meyer. Doch auch in den Altbäumen bilden sich nach und nach Stellen, die etwas fauliger sind. „Dort können die Spechte ansetzen“, erklärt Meyer. Die Baumeister des Waldes sind die eigentlichen Erfinder des sozialen Wohnungsbaus. Denn die Männchen und Weibchen zimmern jährlich neue Höhlen. Danach kommen zahlreiche andere Bewohner: Kleiber, die Höhleneingänge mit Lehm verkleinern, Hornissen, Hohltauben, Stare und einige Eulenarten. „Wenn die die Höhlen von innen weiter ausfaulen und sich dadurch vergrößern, kommen die Fledermäuse und nutzen diese als Wochenstube, Schlaf- und Ruheplatz“. Mehr aus Bad Rothenfelde

Letzte Maßnahmen bis 2020

Deshalb freuen sich Wolfgang Meyer und Rainer Städing nun, inmitten eines „historischen Projektes“ zu stehen. Die beiden laufen geradewegs durch einen Teil des „Zukunfts-Urwaldes“, wie der neue Revierförster die Fläche mit dem kalkhaltigen und besonders nährstoffreichen Boden begeistert nennt. Zwei Buchen stehen eng beieinander. Zwischen ihnen eine Eiche. „Nach und nach wird hier ein Buchenwald entstehen, weil die Buchen die Eichen überwachsen und ausdunkeln“, so Wolfgang Meyer. Denn Buchen sind wahre Überlebenskünstler, die auch in schattigen Wäldern überleben können, wie keine andere Baumart. Daher könnte er auch die Gruppe von Fichten, an denen er gerade vorbeikommt stehen lassen. Nach und nach würde sie alt, umkippen und die Buchen, die dort schon klein und vereinzelt stehen, würden nachkommen. „Die werde ich aber noch vor 2020 herausnehmen“, erklärt der Förster. Maßnahmen wie diese plant er nicht leichtfertig. Würde man sie jedoch umstürzen lassen, bestünde die Gefahr der Massenvermehrung von Borkenkäfer, die dann eventuell auf andere Bäume übergreifen. Ansonsten seien noch vereinzelt Lärchen im Baumbestand zu finden. „Die lassen wir stehen“, so Meyer. Eine Gefahr gehe davon nicht mehr aus.

Wege bleiben

Wolfgang Mayer bahnt sich nun seinen Weg zwischen dem trockenen Laub, dem Lerchensporn, dem Bärlauch und den vielen kleinen Buchensetzlingen hindurch, bis er auf den Weg tritt. „Die Wege bleiben übrigens genauso erhalten“, so der Pressesprecher Rainer Städing. Häufig werde diese Frage an die Förster herangetragen. Auf jeden Fall blieben die Hauptwege – doch die Sehgewohnheiten werden sich langfristig ändern: „Es ist kein aufgeräumter Wald mehr“, so Wolfgang Meyer.