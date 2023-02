Die Veranstalter hatten aufgrund des Wetters mit weit weniger Teilnehmern gerechnet. Foto: Bettina Klimek up-down up-down Eine „kleine Friedenskette“ 140 Menschen setzten im Kurpark von Bad Laer ein Zeichen für den Frieden Von Bettina Klimek | 24.02.2023, 18:47 Uhr

Zeitglich mit der „großen Friedenskette“ zwischen Osnabrück und Münster gab es eine kleine in Bad Laer. Im Kurpark am Glockensee kamen an die 140 Menschen zusammen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen.