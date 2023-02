Die Veranstalter der Friedenskette in Bad Laer erhoffen sich am 24. Februar Bilder wie diese, die bei der Friedenskette vor 25 Jahren entstanden sind. Archivfoto: Elvira Parton up-down up-down Zeichen gegen Krieg Warum Bad Laer eine eigene Friedenskette am 24. Februar plant Von Xenia Schwenk | 16.02.2023, 15:25 Uhr

Am 24. Februar soll sie stattfinden, die Friedenskette in Bad Laer. Doch warum nicht einfach an der Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück teilnehmen? Das sind die Hintergründe.