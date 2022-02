Mit der Traumwerkstatt hat sich Yvonne Stenzel einen Traum erfüllt. FOTO: Frank Wiebrock Wann öffnet die Eisdiele wieder? Yvonne Stenzel macht weiter: Frühlingsdeko in der Bad Laerer Traumwerkstatt Von Frank Wiebrock | 25.02.2022, 10:15 Uhr

Die Auslage hat sich verändert, das Konzept ist gleichgeblieben: In ihrer kleinen Traumwerkstatt im Bad Laerer Eiscafé de Lorenzo bietet Yvonne-Stenzel jetzt wieder Deko-Artikel an - viele davon selbstkreiert. Bliebe die Frage: Wann eigentlich öffnet denn nun die Eisdiele in Bad Laer wieder?